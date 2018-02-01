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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    Burak üzüntüsü

    Burak üzüntüsü
    KARADENİZ ekibinin ligde attığı son 4 gole imzasını koyan, toplamda 17 golle zirveye yer alan 'ın kasığındaki sakatlık nedeniyle 2 hafta oynayamayacak olması üzüntü oluşturdu. Teknik direktör Çalımbay'ın Rodallega ve N'Doye'a 'Hazır olun' dediği belirtildi
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:42
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