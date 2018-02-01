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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    Çalımbay farkı

    Çalımbay farkı

    Bordo-mavili takımı 8. haftada 9 puanla 11. sırada devralan 54 yaşındaki teknik adam, ’un başında çıktığı 11 lig maçında 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 22 puan aldı

    Trabzonspor, 'ın yerine getirilen teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yükselişe geçti. Deneyimli teknik adam 11'inci sırada devraldığı bordo-mavililerle 5'inciliğe kadar yükseldi. Ligin 8'inci haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında alınan 6-1'lik mağlubiyetin ardından Yanal ile yollarını ayıran , göreve getirilen Çalımbay ile şahlandı. Başarılı hoca yönetiminde ligde çıktığı ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, sonraki 10 lig karşılaşmasında mağlubiyet yüzü görmedi. Trabzonspor'u 8'inci haftada 9 puanla 11'inci sıradan devralan Çalımbay, takımın başında çıktığı 11 lig karşılaşmasında 10 maçlık puan serisi yakaladı, bu periyotta 6 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek toplamda 22 puanı hanesine yazdırdı. Fırtına, Çalımbay yönetiminde 6 basamak yukarıya tırmanarak sıralamada 5'inciliğe yükseldi.

    TEK MAĞLUBİYETLE VEDA
    Karadeniz ekibi, tecrübeli çalıştırıcı yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'na Son 16 Turu'nda veda etti. 4'üncü Turu'nda Çorum Belediyespor'u 6-0, 5'inci Tur'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ilk maçta 5-1, rövanşta ise 4-0 mağlup eden bordo-mavililer, son 16 Turu'nda ise deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı, sahasında oynanan rövanş karşılaşmasını ise 1-0 kaybederek tek mağlubiyetle kupaya havlu attı.

    SON 7 SEZONUN EN İYİSİ
    Bu arada Trabzonspor, 19'uncu haftalar karşılaştırıldığında elde ettiği 31 puanla son 7 sezonda en çok puan topladığı dönemi yaşıyor. Söz konusu haftalar itibariyle 2010-11 sezonunda topladığı 43 puanla en iyi dönemini elde eden bordomavililer, 2016-17'de 27 puan, 2015-16'da 24, 2014-15'te 30, 2013-14'te 29, 2012-13'te 23 ve 2011-12'de 30 puan elde etmişti. Çalımbay ile şimdiki hedef seri galibiyetlerle zirveye doğru yeniden tırmanmak.

    Yiğidin hakkı... (Mini yorum: Turgay Demir)
    F.Bahçe derbisindeki futbol nedeni ile ben de eleştiriyorum fakat bir maça bakıp hocanın tüm yaptıklarını yok saymak ayıp. Rıza hoca geldiğinde Trabzonspor küme düşme sıkıntısı yaşar mı diye tartışılıyordu. 3-0 öne geçtiği maçı hem de kendi sahasında 4-3 kaybettiğini hatırlayalım. Moralsiz ve dağılmış bir takım teslim aldı Rıza hoca. Ondan sonra öyle bir grafik ortaya koydu ki Trabzonspor şampiyonluk adayları arasında gösterilmeye başlandı. Yeri geldiğinde eleştirelim ama yiğidin hakkını da yiğide verelim, el insaf. Camianın Rıza hocaya sahip çıkması şart, tabii eğer başarı isteniyorsa
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:38
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