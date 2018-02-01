Çalımbay farkı
Bordo-mavili takımı 8. haftada 9 puanla 11. sırada devralan 54 yaşındaki teknik adam, Trabzonspor’un başında çıktığı 11 lig maçında 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 22 puan aldı
TEK MAĞLUBİYETLE VEDA
Karadeniz ekibi, tecrübeli çalıştırıcı yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'na Son 16 Turu'nda veda etti. Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda Çorum Belediyespor'u 6-0, 5'inci Tur'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ilk maçta 5-1, rövanşta ise 4-0 mağlup eden bordo-mavililer, son 16 Turu'nda ise deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı, sahasında oynanan rövanş karşılaşmasını ise 1-0 kaybederek tek mağlubiyetle kupaya havlu attı.
SON 7 SEZONUN EN İYİSİ
Bu arada Trabzonspor, 19'uncu haftalar karşılaştırıldığında elde ettiği 31 puanla son 7 sezonda en çok puan topladığı dönemi yaşıyor. Söz konusu haftalar itibariyle 2010-11 sezonunda topladığı 43 puanla en iyi dönemini elde eden bordomavililer, 2016-17'de 27 puan, 2015-16'da 24, 2014-15'te 30, 2013-14'te 29, 2012-13'te 23 ve 2011-12'de 30 puan elde etmişti. Çalımbay ile şimdiki hedef seri galibiyetlerle zirveye doğru yeniden tırmanmak.
Yiğidin hakkı... (Mini yorum: Turgay Demir)
Rıza Çalımbay'ı F.Bahçe derbisindeki futbol nedeni ile ben de eleştiriyorum fakat bir maça bakıp hocanın tüm yaptıklarını yok saymak ayıp. Rıza hoca geldiğinde Trabzonspor küme düşme sıkıntısı yaşar mı diye tartışılıyordu. 3-0 öne geçtiği maçı hem de kendi sahasında 4-3 kaybettiğini hatırlayalım. Moralsiz ve dağılmış bir takım teslim aldı Rıza hoca. Ondan sonra öyle bir grafik ortaya koydu ki Trabzonspor şampiyonluk adayları arasında gösterilmeye başlandı. Yeri geldiğinde eleştirelim ama yiğidin hakkını da yiğide verelim, el insaf. Camianın Rıza hocaya sahip çıkması şart, tabii eğer başarı isteniyorsa
- 01 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:38
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
fb190707 şimdiden sen şampiyonluk çookkzorr dersen futbolcuların taraftarın da hevesini kırarsın. Madem öyle bırak git zaten beceremiyorsun..
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Trabzonspor'da Çalımbay farkı
Toplam 6
Yorum
Ts61 Pas yapamıyoruz.Goller hep bireysel.Organize değiliz.Seneye Metin Diyadin şart
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
bjk349 Hangi hakem yanlış maçımı izledik biz.Giresun ezdi resmen kaçan goller inanılır gibi değil
Çalımbay farkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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