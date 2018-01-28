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    28 Ocak 2018, Pazar
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    Transfer resmen açıklandı! Remy imzayı attı

    Transfer resmen açıklandı! Remy imzayı attı

    ve 'la adı anılan Fransız oyuncu , 'ye transfer oldu.

    İspanyol ekibi , Las Palmas'tan 'yi transfer ettiğini resmen açıkladı.



    Fransız forvetin ismi ve ile sıkça anılmıştı.

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:14
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