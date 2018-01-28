Trabzon'da tek hedef 3 puan
Bordo-mavili taraftarların biletlerini 15 dakikada bitirdiği derbide bugün taraftar rekoru kırılması bekleniyor. Tüm şehir nefesini tutmuş bu büyük heyecanı bekliyor
BÜYÜK KENETLENME
Bordo-mavili futbolcular galibiyet için el ele verirken, teknik patron Rıza Çalımbay savaşacaklarını söyledi. Geçmişte F.Bahçe derbisi oynamış Onur ve Burak gibi oyuncular, derbinin atmosferi ve yaşanabilecek gerginliklerle ilgili takım arkadaşlarını uyarırken, galibiyet için kenetlenmeleri gerektiğini de vurguladı.
Yunus Emre SEL
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:04
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Aziz Yıldırım salonu terk etti! İşte sinirlenmesinin nedeni...
Toplam 5
Yorum
fbcan bu takımı teknik direktörsüz şampiyon yaparım diyen aziz yıldırım 4sezon 4 teknik direktör değişikliği 0 başarı yönetimde değişiklik yok
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Ali Koç'tan dikkat çeken ifade: "Tango yapmak için..."
Toplam 6
Yorum
fotoo Başkan olunca şunların hepsini kov. Adamsın Ali Koç. sana daha çok çamur atar bunlar, terbiyesizler.
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Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu!
Toplam 3
Yorum
fotoo Şu aziz yıldırıma bak gözünün feri gitmiş hala Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyor. Küçüldükçe küçüldü o ve etrafındakiler
Trabzon'da tek hedef 3 puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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