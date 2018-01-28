Trabzon'da tek hedef 3 puan

Trabzonsporbugün'yi ağırlıyor... Ezeli rakibi karşısında 16'sı, biriı'nda olmak üzere son 17 resmi müsabakada kazanamayan, galibiyet hasretine son vermek için kenetlenmiş durumda. Rakibi önünde resmi maçlardaki son galibiyeti 2010-11'in ilk yarısında,'da evinde 3-2'lik skorla alan ve son 17 karşılaşmanın 10'undan yenilgi, 7'sinden beraberlikle ayrılanekibi, yaklaşık 7.5 yıl sonra 3 puanın mücadelesini verecek.Bordo-mavili futbolcular galibiyet için el ele verirken,savaşacaklarını söyledi. Geçmiştederbisi oynamışvegibi oyuncular, derbinin atmosferi ve yaşanabilecek gerginliklerle ilgili takım arkadaşlarını uyarırken, galibiyet için kenetlenmeleri gerektiğini de vurguladı.