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    28 Ocak 2018, Pazar
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    'da tek hedef 3 puan

    Trabzon'da tek hedef 3 puan

    Bordo-mavili taraftarların biletlerini 15 dakikada bitirdiği derbide bugün taraftar rekoru kırılması bekleniyor. Tüm şehir nefesini tutmuş bu büyük heyecanı bekliyor

    Trabzonspor, bugün F.Bahçe'yi ağırlıyor... Ezeli rakibi karşısında 16'sı Süper Lig, biri Türkiye Kupası'nda olmak üzere son 17 resmi müsabakada kazanamayan bordo-mavililer, galibiyet hasretine son vermek için kenetlenmiş durumda. Rakibi önünde resmi maçlardaki son galibiyeti 2010-11'in ilk yarısında, 23 Ağustos 2010'da evinde 3-2'lik skorla alan ve son 17 karşılaşmanın 10'undan yenilgi, 7'sinden beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, yaklaşık 7.5 yıl sonra 3 puanın mücadelesini verecek.

    BÜYÜK KENETLENME
    Bordo-mavili futbolcular galibiyet için el ele verirken, teknik patron Rıza Çalımbay savaşacaklarını söyledi. Geçmişte F.Bahçe derbisi oynamış Onur ve Burak gibi oyuncular, derbinin atmosferi ve yaşanabilecek gerginliklerle ilgili takım arkadaşlarını uyarırken, galibiyet için kenetlenmeleri gerektiğini de vurguladı.

    Yunus Emre SEL
    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:04
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