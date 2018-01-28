Burak Yılmaz fırtınası!

Fenerbahçe'ye 1 puanı getiren golü atan De Souza ise ligde ikinci golünü kaydetti. Daha önceki tek golünü ligin 10. haftasındaki Kayserispor maçında kaydeden Brezilyalı futbolcu, 8 hafta sonra gol kaydetti.

Trabzonspor taraftarları takımlarının berabere kalmasına karşın futbolculara destek verdi. Maç sonunda taraftarlar, bordo-mavili takımı alkışlayarak soyunma odasına gönderdi.