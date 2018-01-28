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    28 Ocak 2018, Pazar
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    fırtınası!

    Burak Yılmaz fırtınası!

    'un golünü atan da gol sayısını 17'ye yükselterek, gol krallığı yarışında ilk sıradaki yerini korudu.

    'ye 1 puanı getiren golü atan De Souza ise ligde ikinci golünü kaydetti. Daha önceki tek golünü ligin 10. haftasındaki Kayserispor maçında kaydeden Brezilyalı futbolcu, 8 hafta sonra gol kaydetti.

    taraftarları takımlarının berabere kalmasına karşın futbolculara destek verdi. Maç sonunda taraftarlar, bordo-mavili takımı alkışlayarak soyunma odasına gönderdi.

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:08
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