Abdülkadir heyecanlı

İlk kez F.Bahçe’ye karşı forma giyecek 18 yaşındaki futbolcu gol atarak tarihe geçmek istiyor

18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Abdülkadir Ömür ilk kez F.Bahçe'ye karşı mücadele edecek. Altyapı kategorilerinde daha önce birçok kez ezeli rakibe karşı oynayan ve başarılı bir görüntü ortaya koyan genç yıldız, bugünkü derbide de büyük bir sorumluluk almayı ve gol atarak tarihe geçmeyi planlıyor.