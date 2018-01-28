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    28 Ocak 2018, Pazar
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    Abdülkadir heyecanlı

    Abdülkadir heyecanlı

    İlk kez F.Bahçe’ye karşı forma giyecek 18 yaşındaki futbolcu gol atarak tarihe geçmek istiyor

    18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Abdülkadir Ömür ilk kez F.Bahçe'ye karşı mücadele edecek. Altyapı kategorilerinde daha önce birçok kez ezeli rakibe karşı oynayan ve başarılı bir görüntü ortaya koyan genç yıldız, bugünkü derbide de büyük bir sorumluluk almayı ve gol atarak tarihe geçmeyi planlıyor.
    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:25
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