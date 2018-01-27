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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    Taraftar coşar

    Taraftar coşar

    : F.Bahçe derbisinde de taraftarımız en büyük gücümüz olacak. Kazanarak onları mutlu edeceğiz

    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, taraftarının her zaman takımının yanında yer almasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. F.Bahçe ile zorlu bir karşılaşma yapacaklarını kaydeden Çubukçu, "Biletlerin tamamına yakını ilk gün satıldı. Taraftarımızla bu yolda yürüyeceğiz, onların her zaman desteğine ihtiyacımız var. F.Bahçe derbisinde de taraftarımız en büyük gücümüz olacak. İnşallah taraftarımızı mutlu edecek bir sonuçla sahadan ayrılacağız. Takımımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz" ifadesini kullandı.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:54
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