Bongonda'dan Trabzonspor'a veda mesajı!
Trabzonspor'la yollarını ayıran Theo Bongonda, sosyal medya hesabından bordo-mavili kulübe bir veda mesajı yayınlandı.
Trabzonspor'la yollarını ayıran Theo Bongonda'dan bordo mavililere veda mesajı... pic.twitter.com/UKHlzBggVw— Fotomaç (@fotomac) 25 Ocak 2018
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:02
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Love story
Toplam 14
Yorum
Nerenin malisin sn ya :D Normal transfer gorusmeleri ne zamandan beri ayartmak oldu footbalin icinde olan seyler bunlar kiskanma bu kadar sizin baskan yapamiyor diye
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Beşiktaş ile Kasımpaşa 30. randevuda
Toplam 1
Yorum
Murat Vagner love her takımda iş yapar çok kaliteli ve birinci santrafor olmayı hakkediyor bence negredodan iyi ve daha iyi katkı takıma sağlar.
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İşte Nasri ve Eto'o'da son durum...
Toplam 1
Yorum
net nasriyi göndermeleri doğru olur bir katkısı olmadı eto ilk geldiği yıl kadar olmasada oynadı
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