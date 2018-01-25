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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    Bongonda'dan 'a veda mesajı!

    Bongonda'dan Trabzonspor'a veda mesajı!

    'la yollarını ayıran , sosyal medya hesabından bordo-mavili kulübe bir veda mesajı yayınlandı.

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    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:02
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