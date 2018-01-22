Duraklama devri

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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Milosevic’in golüne biri penaltıdan Burak’ın iki golü ile cevap veren Fırtına, Orkan’ın frikiği ile şok yaşadı Çalımbay ile müthiş bir çıkış yakalayan Trabzonspor, ikisi kupa son dört karşılaşmasında galip gelemedi

    Trabzonspor, deplasmanında 2 puan bıraktı: 2-2. Bu sezona ve 'nda iddialı başlayan ancak kupaya son 16 turunda havlu atan bordo-mavililer dün ligde de önemli bir kayıp yaşadı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın gelişiyle müthiş bir çıkış yakalayan, ligin ilk yarısını 8 maçlık puan serisiyle tamamlayan ve bu periyotta 6 galibiyet, 2 de beraberlik alan Trabzonspor, ligin ikinci yarısının ilk haftasında istediğini elde edemedi. Çalımbay'lı Fırtına kupada iki ve ligde son iki maçını kazanamadı.

    GELENEK DEVAM ETTi
    ilk yarının son haftasında Karabükspor ile 1-1 kalan, ardından kupada Konyaspor'a 1-0 ve 1-1'lik skorlarla elenen Fırtına, dün de yeşil-beyazlılara 2 puan kaptırdı. Trabzonspor, rakibine karşı deplasmanda son yıllarda zorlandı. Konya'daki en son galibiyetini 2010- 2011 sezonunda 2-1'lik skorla alan bordo-mavililer, son 5 maçta 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Fırtına, Konya deplasmanında toplam 17 karşılaşmada 6 galibiyet, 7 beraberlik aldı ve 4 kez kaybetti.

    49 GOL ATIP 37 TANE YEDi
    Bordo-mavili takım ile Atiker Konyaspor, dün Konya'da oynadıkları maçla birlikte Süper Lig'de 34'üncü kez karşı karşıya geldi. İki takım arasındaki 34 lig karşılaşmasında Karadeniz ekibinin 17, Atiker Konyaspor'un 9 galibiyeti bulunuyor. 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor 35 lig maçında fileleri 49 kez sarsarken, kalesinde ise 37 gol gördü. İki takım arasında ligin ilk haftasında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 2-1 kazanmıştı.

    KONYA'DA ACI KAYIP
    Atiker Konyaspor-Trabzonspor maçında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan 58 yaşındaki Şakir Aydın, hayatını kaybetti. Konyaspor, "Taraftarımız Şakir Aydın'ın vefat ettiğini büyük üzüntü içinde öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz" açıklamasını yaptı.

    Yunus Emre SEL
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:14
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