Duraklama devri
Milosevic’in golüne biri penaltıdan Burak’ın iki golü ile cevap veren Fırtına, Orkan’ın frikiği ile şok yaşadı Çalımbay ile müthiş bir çıkış yakalayan Trabzonspor, ikisi kupa son dört karşılaşmasında galip gelemedi
GELENEK DEVAM ETTi
ilk yarının son haftasında Karabükspor ile 1-1 kalan, ardından kupada Konyaspor'a 1-0 ve 1-1'lik skorlarla elenen Fırtına, dün de yeşil-beyazlılara 2 puan kaptırdı. Trabzonspor, rakibine karşı deplasmanda son yıllarda zorlandı. Konya'daki en son galibiyetini 2010- 2011 sezonunda 2-1'lik skorla alan bordo-mavililer, son 5 maçta 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Fırtına, Konya deplasmanında toplam 17 karşılaşmada 6 galibiyet, 7 beraberlik aldı ve 4 kez kaybetti.
49 GOL ATIP 37 TANE YEDi
Bordo-mavili takım ile Atiker Konyaspor, dün Konya'da oynadıkları maçla birlikte Süper Lig'de 34'üncü kez karşı karşıya geldi. İki takım arasındaki 34 lig karşılaşmasında Karadeniz ekibinin 17, Atiker Konyaspor'un 9 galibiyeti bulunuyor. 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor 35 lig maçında fileleri 49 kez sarsarken, kalesinde ise 37 gol gördü. İki takım arasında ligin ilk haftasında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 2-1 kazanmıştı.
KONYA'DA ACI KAYIP
Atiker Konyaspor-Trabzonspor maçında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan 58 yaşındaki Şakir Aydın, hayatını kaybetti. Konyaspor, "Taraftarımız Şakir Aydın'ın vefat ettiğini büyük üzüntü içinde öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz" açıklamasını yaptı.
Yunus Emre SEL
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:14
-
Burak'ın golü tartışma yarattı! Ofsayt...
Toplam 7
Yorum
Q 7 ARKADAŞ NE DANDOY MUŞ YA BAL YAPMAZ ARI GİBİ AMA HER TEKNİK DREKTÖR ONDAN MEDET UMAR RODEJAGA VAR YEDEK ANLIYAMADIM BEN BU DÜNYANIN FENDINI
-
''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 10
Yorum
Q 7 RIZA HOCAM SENDE ERSUN KAFASINDASIN BU KAFAYLA DEVAM EDERSEN SENDENDE BİR CACIK OLMAZ HASILI SEZON SONUNDA KONGRE GÖZÜKTÜ
-
Şenol Güneş'ten flaş açıklama! Eto'o
Toplam 2
Yorum
Aykut Fiko yil sonu ffp den cenk tosunu satarak pacayi kurtardi diye göbek atiyor kimse cicarito beklemesin ama civatito olur o da bêles se tabi
Duraklama devri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.