CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    skandalı

    Kalkavan skandalı

    2016-17'nin 10. haftasında Beşiktaş- derbisini de yöneten ve Yusuf Erdoğan'a Quaresma'nın yaptığı net faulü görmezden gelen ardından Başkan Muharrem Usta'nın tepkisiyle karşılaşmıştı.

    Usta, 'a, "Milyonların ahını alarak mı yaşayacaksın, sokağa çıkacaksın" diyerek tepki göstermişti. Yaklaşık 14 ay sonra yeniden bir maçını yöneten Kalkavan bordo- mavili camiadan tepki gördü.

    Burak'a 67'de vermediği penaltı, gole çevrilen penaltıda, önce oyunu devam ettirmesi ardından yardımcı hakemin uyarısıyla penaltı vermesi, sürekli düdük çalarak müsabakanın hızını kesmesi,

    Hubocan'a verdiği kırmızı kart ve çalamadığı düdükler yüzünden bir hayli tepki çeken Kalkavan, ayrıca Trabzonspor yedek kulübesindeki Uğur'a gösterdiği sarı kart ve doktor Barış Kurtgöz'ü tribüne göndererek yine Trabzonspor'un tepkisine neden oldu.

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kalkavan skandalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN