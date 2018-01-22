Kalkavan skandalı
2016-17'nin 10. haftasında Beşiktaş-Trabzonspor derbisini de yöneten ve Yusuf Erdoğan'a Quaresma'nın yaptığı net faulü görmezden gelen Kalkavan ardından Başkan Muharrem Usta'nın tepkisiyle karşılaşmıştı.
Burak'a 67'de vermediği penaltı, gole çevrilen penaltıda, önce oyunu devam ettirmesi ardından yardımcı hakemin uyarısıyla penaltı vermesi, sürekli düdük çalarak müsabakanın hızını kesmesi,
Hubocan'a verdiği kırmızı kart ve çalamadığı düdükler yüzünden bir hayli tepki çeken Kalkavan, ayrıca Trabzonspor yedek kulübesindeki Uğur'a gösterdiği sarı kart ve doktor Barış Kurtgöz'ü tribüne göndererek yine Trabzonspor'un tepkisine neden oldu.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:28
-
Burak'ın golü tartışma yarattı! Ofsayt...
Toplam 7
Yorum
Q 7 ARKADAŞ NE DANDOY MUŞ YA BAL YAPMAZ ARI GİBİ AMA HER TEKNİK DREKTÖR ONDAN MEDET UMAR RODEJAGA VAR YEDEK ANLIYAMADIM BEN BU DÜNYANIN FENDINI
-
''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 10
Yorum
Q 7 RIZA HOCAM SENDE ERSUN KAFASINDASIN BU KAFAYLA DEVAM EDERSEN SENDENDE BİR CACIK OLMAZ HASILI SEZON SONUNDA KONGRE GÖZÜKTÜ
-
Şenol Güneş'ten flaş açıklama! Eto'o
Toplam 2
Yorum
Aykut Fiko yil sonu ffp den cenk tosunu satarak pacayi kurtardi diye göbek atiyor kimse cicarito beklemesin ama civatito olur o da bêles se tabi
Kalkavan skandalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.