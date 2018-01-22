CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    günü izinli geçirecek

    Trabzonspor günü izinli geçirecek

    'de deplasmanda ile 2-2 berabere kalan , günü izinli geçirecek.

    Bordo-mavili ekip, 28 Ocak Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.

    'ndeki idman, saat 18.00'de gerçekleştirecek.

    Bu arada, başka kulüplerle transfer görüşmesi yapması için izin verilen Theo Bongonda'nın herhangi bir takımla anlaşma sağlayamadığı ve Trabzon'a döndüğü öğrenildi.

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor günü izinli geçirecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN