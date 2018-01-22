Trabzonspor günü izinli geçirecek

Bordo-mavili ekip, 28 Ocak Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki idman, saat 18.00'de gerçekleştirecek.

Bu arada, başka kulüplerle transfer görüşmesi yapması için izin verilen Theo Bongonda'nın herhangi bir takımla anlaşma sağlayamadığı ve Trabzon'a döndüğü öğrenildi.