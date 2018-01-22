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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Burak şov sürüyor

    Burak şov sürüyor

    Karadeniz ekibinin 32 yaşındaki forveti , tam anlamıyla şov yapıyor

    Ligin ilk maçında Konya filelerini 2 kez sarsan Kral, dün de aynı tarifeyi uyguladı ve rakibe 2 karşılaşmada 4 gol attı. Burak ligde oynadığı 15. maçında toplam 16 gole ulaştı ve zirveye çıktı. Burak dün zaman zaman sakatlık sorunu yaşadı. Bu arada Trabzonspor'un deplasmanda attığı son beş golde 80'inci dakikalardan sonra geldi.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:33
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