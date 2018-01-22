Burak şov sürüyor

Karadeniz ekibinin 32 yaşındaki forveti Burak Yılmaz, tam anlamıyla şov yapıyor

Ligin ilk maçında Konya filelerini 2 kez sarsan Kral, dün de aynı tarifeyi uyguladı ve rakibe 2 karşılaşmada 4 gol attı. Burak ligde oynadığı 15. maçında toplam 16 gole ulaştı ve zirveye çıktı. Burak dün zaman zaman sakatlık sorunu yaşadı. Bu arada Trabzonspor'un deplasmanda attığı son beş golde 80'inci dakikalardan sonra geldi.