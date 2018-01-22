Burak Yılmaz'dan sert tepki
Burak Yılmaz, sözlediği iddia edilen transfer sözleri ve Remy'nin gelmesini istemediği şeklinde çıkan habere tepki gösterdi.
Trabzonspor'un yıldız golcüsü Burak Yılmaz, hakkında yapılan bir haberde geçen ifadelere resmi twitter hesabından sert bir açıklamayla tepki gösterdi.
Milli golcü, yaptığı açıklamada "Takımımıza yapılacak olan transfer ile alakalı söylemiş olduğum sözler yalandır. Transfer hoca ve yönetimin işidir benim işim değil, bu haber ve bu haberi yapan yalancıdır" ifadelerini kullandı.
Hürriyet'in geçtiğimiz hafta yayınladığı haberde Trabzonspor'un Las Palmas'ta kadro dışı bırakılan Loic Remy'yle temasa geçmesine Burak Yılmaz'ın sinirlendiği ve "Remy gelecekse ben giderim Zaten transfer teklifleri var. Bu transferi yapacak bütçe varsa önce maaşlarımız ödensin" dediği iddia edilmişti.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:49
-
Negredo yokları oynadı
Toplam 4
Yorum
ruhi mücerret çok ağır,direkten dönen topu atmalıydı, geri pası atmalıydı maç 4 olurdu.boşuna pas vermiyorlar demesin takipçilikte yok ,cidden ağır adam.
-
Hopson kontratını tek taraflı feshetti
Toplam 1
Yorum
gs şu futbola yapılan yatırım niye hiç basketbola yapılmıyor. Zaten çok almıyor oyuncular transfer yasağı da var ne yapacaksınız şimdi acaba
-
Fatih Terim bırakıyor!
Toplam 2
Yorum
de get lan kısa vade için fatih terim bence iyidir ligin sonuna kadar kalmalı ama uzun vade içi düşünülmemeli daha önceki gibi kulubü batağa sürükler
Burak Yılmaz'dan sert tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.