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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    'dan sert tepki

    Burak Yılmaz'dan sert tepki

    , sözlediği iddia edilen transfer sözleri ve Remy'nin gelmesini istemediği şeklinde çıkan habere tepki gösterdi.

    'un yıldız golcüsü , hakkında yapılan bir haberde geçen ifadelere resmi twitter hesabından sert bir açıklamayla tepki gösterdi.

    Milli golcü, yaptığı açıklamada "Takımımıza yapılacak olan transfer ile alakalı söylemiş olduğum sözler yalandır. Transfer hoca ve yönetimin işidir benim işim değil, bu haber ve bu haberi yapan yalancıdır" ifadelerini kullandı.



    Hürriyet'in geçtiğimiz hafta yayınladığı haberde Trabzonspor'un Las Palmas'ta kadro dışı bırakılan Loic Remy'yle temasa geçmesine Burak Yılmaz'ın sinirlendiği ve "Remy gelecekse ben giderim Zaten transfer teklifleri var. Bu transferi yapacak bütçe varsa önce maaşlarımız ödensin" dediği iddia edilmişti.

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:49
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