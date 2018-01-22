Burak Yılmaz'dan sert tepki

Trabzonspor'un yıldız golcüsü Burak Yılmaz, hakkında yapılan bir haberde geçen ifadelere resmi twitter hesabından sert bir açıklamayla tepki gösterdi.

Milli golcü, yaptığı açıklamada "Takımımıza yapılacak olan transfer ile alakalı söylemiş olduğum sözler yalandır. Transfer hoca ve yönetimin işidir benim işim değil, bu haber ve bu haberi yapan yalancıdır" ifadelerini kullandı.







Hürriyet'in geçtiğimiz hafta yayınladığı haberde Trabzonspor'un Las Palmas'ta kadro dışı bırakılan Loic Remy'yle temasa geçmesine Burak Yılmaz'ın sinirlendiği ve "Remy gelecekse ben giderim Zaten transfer teklifleri var. Bu transferi yapacak bütçe varsa önce maaşlarımız ödensin" dediği iddia edilmişti.