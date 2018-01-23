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    23 Ocak 2018, Salı
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    Castillo’yu istiyorlar

    Castillo’yu istiyorlar
    Karadeniz ekibinde beklentilere bir türlü karşılık veremeyen Fabian Castillo'ya ülkesinden bir talip çıktı. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olan 25 yaşındaki Kolombiyalı sol kanat için Atletico Nacional kulübünün önümüzdeki günlerde bordo-mavili yönetimin kapısını çalacağı ve kiralık teklifi yapacağı vurgulanıyor. Ancak yönetimin 4 milyon dolara transfer ettiği tecrübeli oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmadığı öğrenildi. Kolombiya ekibinin, kiralama önerisinin reddedilmesi halinde Castillo için bonservis ücreti önerebileceği dile getirildi. Ancak miktar belirtilmedi.
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:31
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