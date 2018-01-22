Trabzonspor'da taraftarlara çağrı
Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da, kulüp başkan yardımcısı Ali Rıza Egemen, taraftarlardan kaosa alet olmamalarını istedi.
Egemen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda taraftara seslenerek, "Bu yönetim gitsin biz gelelim düşüncesinde olan kimi çevrelerin oyununa gelmeyin. Günü gelince gitmesini en iyi biz biliriz. Eksiklerimiz olmasına rağmen son dokuz hafta tablosu aşağıda. Lütfen kaosa alet olmayınız." ifadelerini kullandı.
Egemen, paylaşımının alt bölümünde ligdeki son 9 haftada 6 galibiyet, 3 beraberlik elde eden bordo-mavili takımın aldığı sonuçlara da yer verdi.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:56
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Bizim futbolumuz bu
Toplam 3
Yorum
dr oz saçmalığa bak evine tv alıyorsun örneğin ama göstermesin diyebilirmisin.O zaman taraftar niye maça gelsinki keyif almayacaksa.boşadamsın
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Bizim futbolumuz bu
Toplam 3
Yorum
oktay şu zihniyeti taşıyandan başarı bekleyen insanlar bence hiç maça gitmesin.eğer oynadığın oyundan keyif almıyor yada vermiyorsan ne işin var
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HavalArda
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Kısa süre önce Arda Başakşehire giderse o takım şampiyon olur dedik.Dediğimizin arkasındayız.Yani bizim GS'ye selam olsun.
Trabzonspor'da taraftarlara çağrı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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