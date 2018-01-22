Trabzonspor'da taraftarlara çağrı

Egemen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda taraftara seslenerek, "Bu yönetim gitsin biz gelelim düşüncesinde olan kimi çevrelerin oyununa gelmeyin. Günü gelince gitmesini en iyi biz biliriz. Eksiklerimiz olmasına rağmen son dokuz hafta tablosu aşağıda. Lütfen kaosa alet olmayınız." ifadelerini kullandı.

Egemen, paylaşımının alt bölümünde ligdeki son 9 haftada 6 galibiyet, 3 beraberlik elde eden bordo-mavili takımın aldığı sonuçlara da yer verdi.