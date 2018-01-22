CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Mehmetçik’e tam destek

    Mehmetçik’e tam destek
    Karşılaşmada, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'na başlayan kahraman ordumuza destek verildi. Stadyumda yer alan dev ekrandan maç boyunca "Dualarımız ve tüm varlığımızla Mehmetçiklerimizin yanındayız" görseli paylaşıldı. Ayrıca stadyumda da mehter marşı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni destekleyen marşlar çalındı. Bu arada tribünlerinde dev Türk bayrağı da açıldı. Öte yandan Trabzonlu taraftarlar, Fırtına'yı yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan tribünün önemli bir bölümünü dolduran bordo-mavililer, maç öncesi takımlarını tribüne çağırarak alkışladı
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mehmetçik’e tam destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN