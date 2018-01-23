Trabzonspor’da büyük hüzün
Türkiye Kupası’ndan elenilmesinin ardından ligin ikinci yarısına da kötü bir başlangıç yapılması camiada büyük hayal kırıklığı oluşturdu
FENERBAHÇE BİR FIRSAT
Rıza Çalımbay'ın da oyuncularla bire bir görüşmeler yaparak, bireysel hataların üzerinde duracağı öğrenildi. F.Bahçe derbisinin camia açısından ne kadar önemli olduğunun farkında olduklarını söyleyen Çalımbay, "Ligdeki iddiamızı ortaya koymak istiyoruz. F.Bahçe sınavı da bizim için çok iyi bir fırsat olacak" diye konuştu.
Yunus Emre SEL
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 01:15
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Duraklama devri
Toplam 10
Yorum
SenoL34 3 maç üst üste Konyayla oynuyorsun ve hala daha sahaya nasıl kadro çıkaracağını bilmeyip saçma sapan değişiklikler yapıyorsun pes hocam..
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Köklü değişiklik
Toplam 2
Yorum
SenoL34 EEE Sonuç ? Yine hüsran yanlış kadro seçimi ve yanlış oyuncu değiştirmeler...
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Burak Yılmaz'dan sert tepki
Toplam 4
Yorum
ts1987li Trabzonun yükselmesi devin uyanışı bazılarına zor geliyor tabi..burak sen boş ver onları biz futbolumuza bakalım onlar da izlesinler.
Trabzonspor’da büyük hüzün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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