Trabzonspor’da büyük hüzün

ikinci yarının ilk maçında 72 dakika boyunca 10 kişi kalan'u mağlup edemeyen, kupadan elenmesinin ardından ikinci şoku yaşadı. Devre arası öncesi sezonun ikinci yarısındaki tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyleyen teknik direktör'ın, Konyaspor maçının ardından, "" demesi yadırgandı. Pazar günü oynanacakderbisi öncesi yaşanan bu şok puan kaybı nedeniyle, yönetim oyuncuların motivasyonunu artırmak için çok yoğun bir çaba harcayacak.'ın da oyuncularla bire bir görüşmeler yaparak, bireysel hataların üzerinde duracağı öğrenildi.derbisinin camia açısından ne kadar önemli olduğunun farkında olduklarını söyleyen Çalımbay, "Ligdeki iddiamızı ortaya koymak istiyoruz." diye konuştu.