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    23 Ocak 2018, Salı
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    ’da büyük hüzün

    Trabzonspor’da büyük hüzün

    ’ndan elenilmesinin ardından ligin ikinci yarısına da kötü bir başlangıç yapılması camiada büyük hayal kırıklığı oluşturdu

    LİGDE ikinci yarının ilk maçında 72 dakika boyunca 10 kişi kalan Atiker Konyaspor'u mağlup edemeyen Trabzonspor, kupadan elenmesinin ardından ikinci şoku yaşadı. Devre arası öncesi sezonun ikinci yarısındaki tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyleyen teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, Konyaspor maçının ardından, "Takımımdan memnunum" demesi yadırgandı. Pazar günü oynanacak F.Bahçe derbisi öncesi yaşanan bu şok puan kaybı nedeniyle, yönetim oyuncuların motivasyonunu artırmak için çok yoğun bir çaba harcayacak.

    FENERBAHÇE BİR FIRSAT
    Rıza Çalımbay'ın da oyuncularla bire bir görüşmeler yaparak, bireysel hataların üzerinde duracağı öğrenildi. F.Bahçe derbisinin camia açısından ne kadar önemli olduğunun farkında olduklarını söyleyen Çalımbay, "Ligdeki iddiamızı ortaya koymak istiyoruz. F.Bahçe sınavı da bizim için çok iyi bir fırsat olacak" diye konuştu.

    Yunus Emre SEL
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:15
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