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    23 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Volkan istenmiyor

    Volkan istenmiyor
    Fırtına'da teknik heyet konusunda geri adım atmıyor. Yıllık 850 bin euro (Yaklaşık 4 milyon TL) garanti ücreti olan futbolcudan kulüp bulması isteyen bordo-mavililerin şu an için resmi bir teklif gelmemiş olmamasına rağmen kararında ısrarcı olduğu belirtildi. Volkan sadece 4 maçta toplam 75 dakika şans buldu
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:24
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