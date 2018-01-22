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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    , maçından umutlu

    <a href="/index/olcay-sahan?id=86af4bc5-f443-48d2-a679-7cdabb1cc42e" class="" rel="tag">Olcay Şahan</a>, <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> maçından umutlu

    Trabzonsporlu futbolcu , Süper Lig'in 19. haftasında ile yapacakları karşılaşmayı kazanarak, son 2 haftadaki puan kayıplarını telafi etmek istediklerini söyledi.

    Ceylan İnşaat Türkiye Spor Ödülleri Töreni'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Olcay, ikinci yarıya iyi başlamadıklarını ancak önlerindeki karşılaşmaları kazanarak iddialarını sürdürmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

    Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesiyle çıkış yakaladıklarını kaydeden bordo-mavili oyuncu, "Ligde 9 maçtır yenilmiyoruz ancak son 2 karşılaşmada berabere kaldığımız için üzgünüz. maçında inşallah bunları unutturacağız." değerledirmesinde bulundu.

    ile oynayacakları karşılaşmada eksiklerinin olacağının hatırlatılması üzerine Olcay, şunları söyledi:

    "Kırmızı kart cezalısı var. Trabzonspor geniş bir kadroya sahip. Hubocan olmazsa başka oyuncu olur. Eksiklerden fazla endişeli değiliz. Futbol takım oyunu. Trabzonspor büyük bir camia ve büyük bir kadrosu vardır. O yüzden üstesinden geleceğiz."

    Geçmiş sezonlarda formasını giydiği Beşiktaş'tan takım arkadaşı olan ve temsilcisi Everton'a transfer olan ile sürekli konuştuklarını vurgulayan , "Cenk benim kardeşimdir. Onun için her şey yolunda. Zamana ihtiyacı var. Devre arasında gitmek kolay değil. Türkiye'de tarihe geçmek de kolay değil. Türkiye'nin en büyük bonservis bedeliyle gitti. 'de daha başarılı olacağına ve daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum." diye konuştu.

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:37
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