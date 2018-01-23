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    23 Ocak 2018, Salı
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    geri döndü

    Bongonda geri döndü
    'ın istemediği , uzun zamandır kendine takım arıyordu. Ancak 21 yaşındaki Belçikalı sol kanat, sosyal medyada 'a geri döndüğüne dair paylaşımlarda bulundu. Bongonda'nın, geleceğiyle ilgili kararını yönetim kurulu ve teknik heyetle yapacağı değerlendirmenin ardından vereceği öğrenildi. Genç oyuncu kalmak istiyor.
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:18
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