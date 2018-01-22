CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Hubocan derbide yok

    Hubocan derbide yok

    Bordo-mavili takım dün 'da 2 puanın yanı sıra 1 de futbolcusunu kaybetti.

    Fırtına dün maç öncesi sakatlığı bulunan Mustafa'nın yanı sıra 3'er sarı kart ile Pereira, Hubocan, Yusuf, Olcay, Onazi, Bero ve Burak ceza sınırındaydı. Fenerbahçe derbisi öncesi 7 isim sarıda geçerken, kırmızı gören Hubocan cezalı duruma düştü. 'da da kırmızı kart gören Ali Turan ile sarı gören Ömer Ali Şahiner cezalı oldu. İki futbolcu G.Birliği maçında yoklar.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hubocan derbide yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN