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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Burak'ın golü tartışma yarattı! Ofsayt...

    Burak'ın golü tartışma yarattı! Ofsayt...

    'un ile oynadığı maçta, 90. dakikada bordo-mavili ekibi öne geçiren golü atan 'ın ofsayt pozisyonunda olduğu iddiaları tartışma yarattı.

    18. haftasında oynanan maçta ile 2-2 berabere kalırken 'ın attığı ikinci gol ofsayt tartışmalarını da beraberinde getirdi.

    Atiker Konyaspor deplasmanında 77. dakikada 1-0 geriye düşen bordo-mavili ekip, 18. dakikada 'ın kırmızı kartla oyun dışında kalmasıyla 10 kişi kalan rakibi karşısında 83'te beraberliği yakaladı.

    Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle beraberliği yakalayan bordo mavili ekip, 90. dakikada yine golcü futbolcunun ayağından bulduğu golle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.

    'nın ceza sahası için yolladığı topu iyi kontrol eden Burak Yılmaz, kaleci 'nın da hatasını değerlendirerek topu ağlara gönderdi. Ancak Jose Sosa'nın pası verdiği sırada Burak Yılmaz'ın ofsaytta olduğunu iddia eden Konyasporlu oyuncuların itirazları sonuç vermedi.

    Mücadelenin 90+4. dakikasında Orkan Çınar'ın frikikten attığı golle karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 17:07
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