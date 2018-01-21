Burak'ın golü tartışma yarattı! Ofsayt...

Süper Lig 18. haftasında oynanan maçta Trabzonspor ile Atiker Konyaspor 2-2 berabere kalırken Burak Yılmaz'ın attığı ikinci gol ofsayt tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Atiker Konyaspor deplasmanında 77. dakikada 1-0 geriye düşen bordo-mavili ekip, 18. dakikada Ali Turan'ın kırmızı kartla oyun dışında kalmasıyla 10 kişi kalan rakibi karşısında 83'te beraberliği yakaladı.

Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle beraberliği yakalayan bordo mavili ekip, 90. dakikada yine golcü futbolcunun ayağından bulduğu golle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.



Jose Sosa'nın ceza sahası için yolladığı topu iyi kontrol eden Burak Yılmaz, kaleci Serkan Kırıntılı'nın da hatasını değerlendirerek topu ağlara gönderdi. Ancak Jose Sosa'nın pası verdiği sırada Burak Yılmaz'ın ofsaytta olduğunu iddia eden Konyasporlu oyuncuların itirazları sonuç vermedi.

Mücadelenin 90+4. dakikasında Orkan Çınar'ın frikikten attığı golle karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.