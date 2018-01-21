''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir. Futbol disiplini ister, son paslara çok dikkat ister. Biz çoğunu yaptık ama oyunu değerlendiremedik" dedi.
"10 KİŞİYE KARŞI OYNAMAK HER ZAMAN KOLAY DEĞİL"
Futbol şansının bugün kendilerinden yana olmasına rağmen Atiker Konyaspor'a oyunu kabul ettiremediği ve son 3 maçını aynı takımla oynamasına rağmen hiçbir maçı kazanamadığının anımsatılması üzerine Çalımbay, "Biz istediğimiz pozisyonların hepsine girdik. Hem bu maçta hem de oynadığımız Türkiye Kupası maçının ikinci yarısında da bütün üstünlükler bizde olmasına değerlendiremedik. Şimdi her şeye rağmen 1-0 yenik duruma düşmemize rağmen oyunu kopardık aldık ama futbolun içinde olan bir şansızlık oldu. 10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir. Futbol disiplini ister, son paslara çok dikkat ister. Biz çoğunu yaptık ama oyunu değerlendiremedik" ifadelerini kullandı.
Çalımbay, maçta bazı gergin anlar yaşandığını hatırlatarak, Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ile yıllarca aynı takımda ter döktüğünü, maç sonrası birbirlerine başarılar dileyip sarılarak ayrıldıklarını dile getirdi.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 16:59
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Yapmayın, korkuyorlar!
Toplam 11
Yorum
Atillas-BJK Ayırmaya geldi ama vücut dili yanlış anlaşıldı
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Konya'da nefes kesen maç! Son sözü Orkan söyledi...
Toplam 3
Yorum
ts1461 Onur dahil takim dokuluyor herhalde duzgun calismamislar.Abdulkadir'den baska oynayan yok.Bu takimsampiyonluga oynayacak mis hahahayyyyyyyy
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Ndiaye’ye Ada presi
Toplam 7
Yorum
aslan Futboldanmı anlamıyorsun dünyadanmı haberin yok? 2.3 milyon euro alıyor yarım devre 1.1maaş ödendi onun karşılığında adam top oynadı.
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