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    21 Ocak 2018, Pazar
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    ''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''

    ''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''

    Teknik Direktörü , "10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir. disiplini ister, son paslara çok dikkat ister. Biz çoğunu yaptık ama oyunu değerlendiremedik" dedi.

    'in 18. haftasında , deplasmanda karşılaştığı ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Teknik Direktörü , basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çalımbay, puana ihtiyacı olan iki takımın mücadelesinin güzel bir maç izlettiğini söyleyerek, "Konyaspor 10 kişi kaldıktan sonra çok güzel bir avantaj yakaladık, pozisyonları da çok yakaladık bunları değerlendirmemiz gerekiyordu maalesef girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Mağlup duruma düştük sonra öne geçtik, son dakika golü uzun toptan, ya da faul sonrası kullanılacak toptan geleceklerdi. Futbolda olan şeyler son saniyede olan şeylerden yapacak bir şeyimiz yok son saniyede olan olaydan dolayı. Biz kazanmak için ne yapılması gerekiyorsa yaptık her türlü riske de girdik ama olmadı. Bazen olmuyor. Bizim 16 tane çok kritik maçlarımız var. Özellikle evimizde oynayacağımız Fenerbahçe ve Göztepe maçları. Bunları kesinlikle çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

    "10 KİŞİYE KARŞI OYNAMAK HER ZAMAN KOLAY DEĞİL"
    şansının bugün kendilerinden yana olmasına rağmen 'a oyunu kabul ettiremediği ve son 3 maçını aynı takımla oynamasına rağmen hiçbir maçı kazanamadığının anımsatılması üzerine Çalımbay, "Biz istediğimiz pozisyonların hepsine girdik. Hem bu maçta hem de oynadığımız Türkiye Kupası maçının ikinci yarısında da bütün üstünlükler bizde olmasına değerlendiremedik. Şimdi her şeye rağmen 1-0 yenik duruma düşmemize rağmen oyunu kopardık aldık ama futbolun içinde olan bir şansızlık oldu. 10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir. disiplini ister, son paslara çok dikkat ister. Biz çoğunu yaptık ama oyunu değerlendiremedik" ifadelerini kullandı.

    Çalımbay, maçta bazı gergin anlar yaşandığını hatırlatarak, Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ile yıllarca aynı takımda ter döktüğünü, maç sonrası birbirlerine başarılar dileyip sarılarak ayrıldıklarını dile getirdi.

    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 16:59
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