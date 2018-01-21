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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Madrid, 'un yıldızını izlemeye geldi

    Madrid, Trabzon'un yıldızını izlemeye geldi

    ekiplerinden scoutları, 'yı izlemek için Konya'ya geldi.

    'in 18. haftasında deplasmanda 'la 2-2 berabera kalan 'u yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. ekibinin genç yıldızı 'yı izlemek üzere Avrupa'dan misafirler geldi.

    Edinilen bilgiye göre İspanyol kulübü adına görevli gözlemciler, Yusuf Yazıcı'yı izlemek üzere Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki yerlerini aldılar. Milli futbolcuyu transfer listesinde bulunduran Atletico yetkililerinin teknik heyete bir rapor hazırlayacağı belirtildi.

    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 16:59
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