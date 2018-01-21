Madrid, Trabzon'un yıldızını izlemeye geldi
İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid scoutları, Yusuf Yazıcı'yı izlemek için Konya'ya geldi.
Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'la 2-2 berabera kalan Trabzonspor'u yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Karadeniz ekibinin genç yıldızı Yusuf Yazıcı'yı izlemek üzere Avrupa'dan misafirler geldi.
Edinilen bilgiye göre İspanyol Atletico Madrid kulübü adına görevli gözlemciler, Yusuf Yazıcı'yı izlemek üzere Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki yerlerini aldılar. Milli futbolcuyu transfer listesinde bulunduran Atletico yetkililerinin teknik heyete bir rapor hazırlayacağı belirtildi.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 16:59
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Yapmayın, korkuyorlar!
Toplam 11
Yorum
Atillas-BJK Ayırmaya geldi ama vücut dili yanlış anlaşıldı
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Konya'da nefes kesen maç! Son sözü Orkan söyledi...
Toplam 3
Yorum
ts1461 Onur dahil takim dokuluyor herhalde duzgun calismamislar.Abdulkadir'den baska oynayan yok.Bu takimsampiyonluga oynayacak mis hahahayyyyyyyy
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Ndiaye’ye Ada presi
Toplam 7
Yorum
aslan Futboldanmı anlamıyorsun dünyadanmı haberin yok? 2.3 milyon euro alıyor yarım devre 1.1maaş ödendi onun karşılığında adam top oynadı.
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