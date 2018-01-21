Madrid, Trabzon'un yıldızını izlemeye geldi

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'la 2-2 berabera kalan Trabzonspor'u yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Karadeniz ekibinin genç yıldızı Yusuf Yazıcı'yı izlemek üzere Avrupa'dan misafirler geldi.

Edinilen bilgiye göre İspanyol Atletico Madrid kulübü adına görevli gözlemciler, Yusuf Yazıcı'yı izlemek üzere Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki yerlerini aldılar. Milli futbolcuyu transfer listesinde bulunduran Atletico yetkililerinin teknik heyete bir rapor hazırlayacağı belirtildi.