Konya'da nefes kesen maç! Son sözü Orkan söyledi...
Süper Lig'in 18. haftasında hafta içi Türkiye Kupası'nda elendiği Atiker Konyaspor'a konuk olan Trabzonspor, 72 dakika 10 kişi oynayan rakibine karşı 1-0 geriye düşse de yıldız golcüsü Burak Yılmaz'ın kaydettiği gollerle 2-1 öne geçti. Ancak 90+4'te sahneye Orkan Çınar çıktı. Mücadele 2-2 eşitlikle sonlandı.
Mücadelenin 18. dakikasında orta sahada Ali Turan'ın Abdülkadir Ömür'e yerden kayarak yaptığı sert müdahale sonrasında hakem Mete Kalkavan Ali Turan'ı doğrudan kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Atiker Konyaspor kalan dakikaları 10 kişi oynadı.
Yüksek tempoda geçen mücadelede ilk yarı gol sesi çıkmadı.
İkinci yarıda iki ekip de golü düşündü ve pozisyonlar buldu. Konyaspor, 77. dakikada Deni Milosevic ile 1-0 öne geçti.
Trabzonspor bu gole hemen yanıt verdi. 83. dakikada Abdülkadir Ömür ile kazanılan penaltıda topun başına Burak Yılmaz geçti. Yıldız golcü penaltı atışını gole çevirdi ve skoru 1-1 yaptı.
KRAL YİNE SAHNEDE!
Burak Yılmaz 90. dakikada yine sahneye çıktı. Jose Sosa'nın ceza alanına gönderdiği uzun pasta Serkan Kırıntılı'nın topa müdahalesi yeterli olmayınca, Burak Yılmaz boşta kalan topu kolaylık ağlara gönderdi ve Trabzonspor'u 2-1 öne geçirdi.
HUBOCAN DA ATILDI!
90+3. dakikada ceza sahası önünde yaşanan hava topu mücadelesi sırasında Tomas Hubocan, Petar Filipovic'e kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kart Tomas Hubocan'ın maçtaki ikinci sarı kartı olduğundan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
YENİ TRANSFER SKORU BELİRLEDİ!
90+4. dakikada Atiker Konyaspor'un Beşiktaş'tan kiraladığı Orkan Çınar, frikikten kaydettiği golle skoru 2-2 yaptı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor, Atiker Konyaspor mücadelesi 2-2 eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 30 yaptı ve 6. sırada yer aldı. Atiker Konyaspor ise 16 puanla 17. sırada kaldı.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:31
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Tolgay Arslan'a 10 milyon euro yetmez
Toplam 2
Yorum
Sorun satmak degil, almak. Tolgayi satarsan yerine türk alman lazim. bu kalitede bir türk futbolcu bulmak cok'da kolay degil.
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Ndiaye’ye Ada presi
Toplam 6
Yorum
austin ya zaten 13 yıllık 3-4 verilmedimi buna e ne bu ki 16 flnsa nerde kar.
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İşte Mustafa Cengiz'in ilk icraatı
Toplam 12
Yorum
austin troller damlamış yine.sadece d.özbekmi çalışabilir terimle laf..
Konya'da nefes kesen maç! Son sözü Orkan söyledi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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