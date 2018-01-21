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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Konya'da nefes kesen maç! Son sözü Orkan söyledi...

    Konya'da nefes kesen maç! Son sözü Orkan söyledi...

    'in 18. haftasında hafta içi 'nda elendiği 'a konuk olan , 72 dakika 10 kişi oynayan rakibine karşı 1-0 geriye düşse de yıldız golcüsü 'ın kaydettiği gollerle 2-1 öne geçti. Ancak 90+4'te sahneye Orkan Çınar çıktı. Mücadele 2-2 eşitlikle sonlandı.

    Mücadelenin 18. dakikasında orta sahada 'ın Abdülkadir Ömür'e yerden kayarak yaptığı sert müdahale sonrasında hakem 'ı doğrudan kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. kalan dakikaları 10 kişi oynadı.

    Yüksek tempoda geçen mücadelede ilk yarı gol sesi çıkmadı.

    İkinci yarıda iki ekip de golü düşündü ve pozisyonlar buldu. Konyaspor, 77. dakikada Deni Milosevic ile 1-0 öne geçti.

    bu gole hemen yanıt verdi. 83. dakikada Abdülkadir Ömür ile kazanılan penaltıda topun başına geçti. Yıldız golcü penaltı atışını gole çevirdi ve skoru 1-1 yaptı.

    KRAL YİNE SAHNEDE!
    90. dakikada yine sahneye çıktı. 'nın ceza alanına gönderdiği uzun pasta 'nın topa müdahalesi yeterli olmayınca, Burak Yılmaz boşta kalan topu kolaylık ağlara gönderdi ve 'u 2-1 öne geçirdi.

    HUBOCAN DA ATILDI!
    90+3. dakikada ceza sahası önünde yaşanan hava topu mücadelesi sırasında , Petar Filipovic'e kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kart 'ın maçtaki ikinci sarı kartı olduğundan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

    YENİ TRANSFER SKORU BELİRLEDİ!
    90+4. dakikada 'un 'tan kiraladığı Orkan Çınar, frikikten kaydettiği golle skoru 2-2 yaptı.

    Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor, Atiker Konyaspor mücadelesi 2-2 eşitlikle sona erdi.

    Bu sonuçla Trabzonspor puanını 30 yaptı ve 6. sırada yer aldı. Atiker Konyaspor ise 16 puanla 17. sırada kaldı.

    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:31
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