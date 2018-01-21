Konya'da nefes kesen maç! Son sözü Orkan söyledi...

Mücadelenin 18. dakikasında orta sahada Ali Turan'ın Abdülkadir Ömür'e yerden kayarak yaptığı sert müdahale sonrasında hakem Mete Kalkavan Ali Turan'ı doğrudan kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Atiker Konyaspor kalan dakikaları 10 kişi oynadı.

Yüksek tempoda geçen mücadelede ilk yarı gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıda iki ekip de golü düşündü ve pozisyonlar buldu. Konyaspor, 77. dakikada Deni Milosevic ile 1-0 öne geçti.

Trabzonspor bu gole hemen yanıt verdi. 83. dakikada Abdülkadir Ömür ile kazanılan penaltıda topun başına Burak Yılmaz geçti. Yıldız golcü penaltı atışını gole çevirdi ve skoru 1-1 yaptı.

KRAL YİNE SAHNEDE!

Burak Yılmaz 90. dakikada yine sahneye çıktı. Jose Sosa'nın ceza alanına gönderdiği uzun pasta Serkan Kırıntılı'nın topa müdahalesi yeterli olmayınca, Burak Yılmaz boşta kalan topu kolaylık ağlara gönderdi ve Trabzonspor'u 2-1 öne geçirdi.

HUBOCAN DA ATILDI!

90+3. dakikada ceza sahası önünde yaşanan hava topu mücadelesi sırasında Tomas Hubocan, Petar Filipovic'e kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kart Tomas Hubocan'ın maçtaki ikinci sarı kartı olduğundan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

YENİ TRANSFER SKORU BELİRLEDİ!

90+4. dakikada Atiker Konyaspor'un Beşiktaş'tan kiraladığı Orkan Çınar, frikikten kaydettiği golle skoru 2-2 yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor, Atiker Konyaspor mücadelesi 2-2 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 30 yaptı ve 6. sırada yer aldı. Atiker Konyaspor ise 16 puanla 17. sırada kaldı.