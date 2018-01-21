Remy ve Srnic'i istiyorum

Trabzonsporsol bek takviyesinin ardından gol yollarında etkili bir kanat oyuncusu arayışına hız verdi. Teknik direktörile Başkanarasında yapılan görüşmeler neticesinde, son vuruşları iyi olan, forvetlerin sıkıştığı anda gol yollarında çözüm üretebilecek bir kanat alınması konusunda fikir birliğine varıldı. Gündeme gelen ilk isim Las Palmas'ın 31 yaşındakiile görüşmeler sürüyor. Ancak alternatif isimlere de yönelen, Çalımbay'ın isteği üzerine'da forma giyen 26 yaşındaki'i de gündemine aldı. Daha önce de ismikulüple anılanboyundaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu sene 29 maçta forma giyen; 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Trabzonspor'un bu iki ismin yanı sıra'danve birkaç farklı oyuncuyla daha temas halinde olduğu da ifade edildi.Öte yandan bordo-mavili taraftarlar gelmesi için'yi mesaj yağmuruna tuttu. Sosyal medya üzerinden, "" etiketi altında başlatılan mesaj yağmuru sonrası Fransız yıldızın sosyal medya hesabınamesaj atıldı. Remy kanatların yanı sıra forvette de başarı ile görev yapabiliyor.