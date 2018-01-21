Remy ve Srnic'i istiyorum
Sol bek Novak’ın gelmesiyle rahatlayan Rıza Çalımbay, Fransız Remy veya Sırp Srnic’in transfer edilmesini talep etti. Listede Rubin Kazan’dan Lestienne de var
Trabzonspor, sol bek takviyesinin ardından gol yollarında etkili bir kanat oyuncusu arayışına hız verdi. Teknik direktör Rıza Çalımbay ile Başkan Muharrem Usta arasında yapılan görüşmeler neticesinde, son vuruşları iyi olan, forvetlerin sıkıştığı anda gol yollarında çözüm üretebilecek bir kanat alınması konusunda fikir birliğine varıldı. Gündeme gelen ilk isim Las Palmas'ın 31 yaşındaki Fransız yıldızı Loic Remy ile görüşmeler sürüyor. Ancak alternatif isimlere de yönelen bordo-mavililer, Çalımbay'ın isteği üzerine Kızılyıldız'da forma giyen 26 yaşındaki Slovaljub Srnic'i de gündemine aldı. Daha önce de ismi bordo-mavili kulüple anılan 1.73 boyundaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu sene 29 maçta forma giyen Srnic; 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Trabzonspor'un bu iki ismin yanı sıra Rubin Kazan'dan Lestienne ve birkaç farklı oyuncuyla daha temas halinde olduğu da ifade edildi.
TARAFTARDAN 100 BİN MESAJ
Öte yandan bordo-mavili taraftarlar gelmesi için Remy'yi mesaj yağmuruna tuttu. Sosyal medya üzerinden, "Remy Trabzonspor'a" etiketi altında başlatılan mesaj yağmuru sonrası Fransız yıldızın sosyal medya hesabına 100 binin üzerinde mesaj atıldı. Remy kanatların yanı sıra forvette de başarı ile görev yapabiliyor.
Yunus Emre Sel
TARAFTARDAN 100 BİN MESAJ
Öte yandan bordo-mavili taraftarlar gelmesi için Remy'yi mesaj yağmuruna tuttu. Sosyal medya üzerinden, "Remy Trabzonspor'a" etiketi altında başlatılan mesaj yağmuru sonrası Fransız yıldızın sosyal medya hesabına 100 binin üzerinde mesaj atıldı. Remy kanatların yanı sıra forvette de başarı ile görev yapabiliyor.
Yunus Emre Sel
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 03:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Toplam 8
Yorum
okan ne yuva imiş be içine giren girene
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Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
Toplam 1
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sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
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Valbuena farkı!
Toplam 2
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Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
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