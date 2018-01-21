Bir taşla iki kuş planı
Fırtına, Konyaspor'u yenerek F.Bahçe derbisi öncesi moral arayacak. Kanarya'yı ilk kez Medical Park Stadyumu'nda ağırlayacak Karadeniz ekibi bugün kazanırsa hem taraftarının gönlünü alacak hem de F.Bahçe derbisine daha yüksek motivasyonla çıkacak.
Rodallega gidemez
Asbaşkan Ahmet Çubukçu ve Rıza Çalımbay, sözleşmesinde 'Yurt dışından 1 milyon 750 bin euro'luk teklif gelirse serbest kalır' maddesi bulunan Rodallega ile görüştü. Birmingham'ın ilgilendiği 32 yaşındaki Kolombiyalı forvetin gitmesine sıcak bakılmıyor.
Rodallega gidemez
Asbaşkan Ahmet Çubukçu ve Rıza Çalımbay, sözleşmesinde 'Yurt dışından 1 milyon 750 bin euro'luk teklif gelirse serbest kalır' maddesi bulunan Rodallega ile görüştü. Birmingham'ın ilgilendiği 32 yaşındaki Kolombiyalı forvetin gitmesine sıcak bakılmıyor.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Toplam 8
Yorum
okan ne yuva imiş be içine giren girene
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Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
Toplam 1
Yorum
sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
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Valbuena farkı!
Toplam 2
Yorum
Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
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