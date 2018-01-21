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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Bir taşla iki kuş planı

    Bir taşla iki kuş planı
    Fırtına, Konyaspor'u yenerek F.Bahçe derbisi öncesi moral arayacak. Kanarya'yı ilk kez Medical Park Stadyumu'nda ağırlayacak ekibi bugün kazanırsa hem taraftarının gönlünü alacak hem de F.Bahçe derbisine daha yüksek motivasyonla çıkacak.

    Rodallega gidemez
    Asbaşkan Ahmet Çubukçu ve , sözleşmesinde 'Yurt dışından 1 milyon 750 bin euro'luk teklif gelirse serbest kalır' maddesi bulunan Rodallega ile görüştü. Birmingham'ın ilgilendiği 32 yaşındaki Kolombiyalı forvetin gitmesine sıcak bakılmıyor.
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:46
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