Burak ve Novak 11’de
Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Mustafa ile Castillo bugün yok.
Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Atiker Konyaspor mücadelesinde Antalya kampında sakatlanan ve tedavisi tamamlanan Burak Yılmaz'ın yanı sıra Konya kafilesinde yer alan yeni transfer sol bek Novak'a ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.
Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Atiker Konyaspor mücadelesinde Antalya kampında sakatlanan ve tedavisi tamamlanan Burak Yılmaz'ın yanı sıra Konya kafilesinde yer alan yeni transfer sol bek Novak'a ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:45
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Toplam 8
Yorum
okan ne yuva imiş be içine giren girene
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Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
Toplam 1
Yorum
sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
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Valbuena farkı!
Toplam 2
Yorum
Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
Burak ve Novak 11’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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