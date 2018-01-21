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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Burak ve 11’de

    Burak ve Novak 11’de
    ekibinde sakatlıkları bulunan Mustafa ile Castillo bugün yok.

    Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Atiker Konyaspor mücadelesinde kampında sakatlanan ve tedavisi tamamlanan Burak Yılmaz'ın yanı sıra Konya kafilesinde yer alan yeni transfer sol bek Novak'a ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:45
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