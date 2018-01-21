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    21 Ocak 2018, Pazar
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    öncesi 8 isim sınırda

    Derbi öncesi 8 isim sınırda
    Fırtına'da maçı öncesi 8 futbolcu sarı kart cezası sınırında. Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Mustafa'nın yanı sıra 3'er sarı kart ile ceza sınırında bulunan Pereira, Hubocan, Yusuf, Olcay, Onazi, Bero ve Burak, bugün forma giyip kart görmeleri durumunda F.Bahçe derbisinde oynayamayacak.
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:44
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