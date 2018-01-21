N’Doye’a kaldı
Fotomaç Yazarı Olcay Çakır, Trabzonspor'daki forvet transferini yorumladı
Castillo'nun bekleneni veremediğini belirten Çakır, golcü arayışlarıyla ilgili yaptığı yorumda, "Rıza Çalımbay uzun süredir sol öne futbolcu almak istiyor. Bunu gerekçelendirirken de gol yükünün birkaç oyuncu üzerinden kaldırılması argümanını kullanıyor. Volkan transfer fiyaskosu, Castillo'nun bir türlü istenen sabit sol ön olamaması, Bongonda'nın takıma ait olamaması sonrası o bölge N'Doye'a kaldı. Tüm iyi niyetiyle N'Doye orada bugün Konya maçında da görev alabilir. Yusuf'u sola atmayı Sosa'yı orta ikilinin önüne koymayı bakalım ne zaman deneyecek hoca. Umut ve Burak bir süre yan yana biri sağda biri ortada oynamıştı. Zamanla koşullar onları yerli yerine oturtmuştu. İki oyuncu sol ve ortayı aralarında doğru paylaşacaklardır." ifadelerini kullandı.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Toplam 8
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okan ne yuva imiş be içine giren girene
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Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
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sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
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Valbuena farkı!
Toplam 2
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Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
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