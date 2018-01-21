Atiker Konyaspor - Trabzonspor | CANLI
Trabzonspor, kupada elendiği Atiker Konyaspor’u ligde devirmek istiyor. Zorlu mücadelede 13.30'da başladı.
Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda iddialı olan ancak kupaya son 16 turunda havlu atan bordo-mavililerde gözler lige çevrildi. Ligin ilk yarısını 8 maçlık puan serisiyle tamamlayan ve bu periyotta 6 galibiyet, 2 de beraberlik alan Trabzonspor, ligin ikinci yarısının ilk haftasında deplasmanda kupada elendiği Atiker Konyaspor'a konuk oluyor.
Fırtına kazanarak ikinci yarıya iyi başlamayı, aynı zamanda zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi arzuluyor. Trabzonspor, rakibine karşı deplasmanda son yıllarda zorlandı. Konya'daki en son galibiyetini 2010-2011 sezonunda 2-1'lik skorla alan bordo-mavililer, son 4 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Fırtına, Konya deplasmanında toplam 16 karşılaşmada 6 galibiyet, 6 beraberlik aldı ve 4 kez kaybetti.
4 GÜN SONRA 2. KEZ
Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-1 berabere kalarak elendiği rakibi ile 4 gün sonra bu kez ligde karşılaşacak bordo- mavililer, ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor. Ligde son 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.
47 GOL ATTI VE 35 YENİ
Karadeniz ekibi Konyaspor ile bugüne kadar oynadığı 34 lig maçında fileleri 47 kez sarsarken, kalesinde ise 35 gol gördü.İ ki takım arasında ligin ilk haftasında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı bordo- mavililer 2-1 kazanmıştı. Fırtına bugün de mutlak kazanarak Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
İLK 11'LER
Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat, Ali Çamdalı, Moke, Vedat, Milosevic, Ömer Ali, Yatabare.
Trabzonspor: Onur, Pereira, Tomas, Durica, Novak, Onazi, Okay, Yusuf, Abdulkadir, N'Doye, Burak.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 13:27
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Kralın dönüşü
Toplam 1
Yorum
Ş.Atalay Biz yanlış adam mı izledik acaba. İsmail'in çok iyi oynadığından bahsediliyor. Kaç kez sıfıra inip orta yaptı? Yenen golün de müsebbibidir.
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Kocaman isyan
Toplam 8
Yorum
taryan arkadaş her maçta 9 doğuramam para verip maça geliyorsak zevkli maç isteriz dirar babanın oğlumu ısla şenerin yarısı olamaz ama hoca inadı..
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Giuliano hastaneye kaldırıldı
Toplam 6
Yorum
fenerli trabzondan 3 puan garanti nasıl olsa hükmen yenilirle tutamazlar kendilerini :D
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