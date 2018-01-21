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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Remy: Ben çöp müyüm

    Remy: Ben çöp müyüm

    'un transfer listesinde yer alan Loic Remy, kulübü 'a rest çekti.

    Teknik direktör ile yaşadığı sorunları anlatan yıldız futbolcu, Football Espana'ya yaptığı açıklamada, "Takımın öğle yemeğine sadece birkaç dakika geç kaldım ve hemen ekibin dışında bırakıldım. Jemez bana bir çöp gibi davranıyor. Jemez'in benimle konuşacak cesareti dahi yok. Las Palmas'a geri dönmeyi düşünmüyorum" dedi. Remy'nin kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:39
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