Remy: Ben çöp müyüm
Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Loic Remy, kulübü Las Palmas'a rest çekti.
Teknik direktör Jemez ile yaşadığı sorunları anlatan yıldız futbolcu, Football Espana'ya yaptığı açıklamada, "Takımın öğle yemeğine sadece birkaç dakika geç kaldım ve hemen ekibin dışında bırakıldım. Jemez bana bir çöp gibi davranıyor. Jemez'in benimle konuşacak cesareti dahi yok. Las Palmas'a geri dönmeyi düşünmüyorum" dedi. Remy'nin kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Toplam 8
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okan ne yuva imiş be içine giren girene
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Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
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sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
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Valbuena farkı!
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Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
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