Kupa hüsranı

BU sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı hedefleyen Trabzonspor, dün Atiker Konyaspor'a elenerek büyük bir şok yaşadı: 1-1. Son 16 turu ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Karadeniz ekibi dün rövanşta kendi sahasında kazanarak adını çeyrek finale yazdırmak istiyordu. Muhteşem taraftarının desteği ile karşılaşmaya başlayan Fırtına, özellikle ilk yarıda hiçbir varlık gösteremedi. Etkili atak geliştiremeyen, dağınık bir görüntü sergileyemeyen bordo-mavililer, Ömer Ali'nin 24. dakikada attığı golle kaybederek taraftarını kahretti. İkinci devrede etkili olan Trabzonspor birçok pozisyondan yararlanamadı. 80. dakikada ceza sahası içerisinde N'Doye'un şutunda kaleciden dönen topu iyi takip eden Rodallega, savunma oyuncusundan sıyrıldıktan sonra altı pas içerisinden topu ağlara gönderse de bu gol tur için yeterli olmadı.



HEDEF 9. KEZ ALMAKTI

TEKNİK direktör Rıza Çalımbay geldikten sonra müthiş bir çıkış yakalayan Trabzonspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyordu. Karadeniz ekibi, en son 2009-2010 sezonunda müzesine götürdüğü kupayı bu sezon 9. kez almayı hedefliyor. Ancak dünkü elenme ile umutlar sona erdi.



Trabzonspor, çeşitli isimler altında organize edilen Türkiye Kupası'ndan dün elense de 14 kez final oynadı. 8. kez kupayı müzesine götüren bordo-mavililer, 8. kez de sahadan moralsiz ayrıldı.



Türkiye Kupası ve Federasyon Kupası isimleri altında düzenlenen yeni adıyla Ziraat Türkiye Kupası olan organizasyonda Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından kupayı en çok kazanan 3. takım.



HUGO RODALLEGA YiNE ATTI

BORDO-mavili ekibinin Türkiye Kupası'nda bu sezon oynadığı 4 maçta attığı 15 golün (Çorum 6-0, Erzurum 4-0 ve 5-1) yarısı Hugo Rodallega'dan gelmişti. 32 yaşındaki forvet oyuncusu 3 maçta toplam 7g ol kaydederek inanılmaz bir istatiğe ulaşmıştı. Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle dün Konyaspor sınavında Rodallega yine forvette görev aldı. 80. dakikada yine sahneye çıkan tecrübeli forvet, gol sayısını8 'e çıkardı. TÜRKİYE Kupası maçlarında toplam 513 dakika görev alan Rodallega, her 64 dakikada bir gol kaydederek müthiş bir istatistik edle etti.



EYVAH! SOL BEK KALMADI

KARADENİZ ekibi dün hem elenerek hem de Mustafa Akbaş'ı kaybederek iki şok yaşadı. Mas'ın Boca Juniors'a transferinin ardından stoper olmasına rağmen sol bekte de oynayabilen Mustafa Akbaş da dün Konyaspor maçında sakatlandı. Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada 27 yaşındaki savunmacı, rakibiyle beraber koşu yaparken bir anda yerde kaldı. Ayağa kalkamayan Mustafa sedye ile çıkarılırken, yerine sağ bek Kamil Ahmet girdi. Kamil Ahmet sol bekte sırıtmadı, görevini yaptı.