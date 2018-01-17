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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Acil transfer gerekiyor

    Acil transfer gerekiyor

    Çalımbay, 2. yarıda iyi oynadıklarını ama bunun yetmediğini söyledi; yönetime bir de mesaj verdi: Bir iki transferin acil gelmesi gerek

    Trabzon'un hocası , bütün hafta üzerinde durdukları konuda başarılı olamadıklarını söyledi. Usta hoca "Gol yememiz gerekiyordu. Bütün hafta bunu koştuk. Kontrataklar gelebileceklerini söyledik. Beklemediğimiz anda gol yedik" dedi. İkinci yarıda daha baskılı oynadıklarının altını çizen bordo-mavili çalıştırıcı, "Son vuruşlarda şansızdık ve dikkatli olmamız gerekiyordu. Bir iki pozisyon hariç ikinci yarı kazanmak için oynadık. Neticede bu iş skor işi telafi etmek istiyorsak 3 golü bulmak gerekiyordu" ifadesini kullandı. Çalımbay, sakatlık ve transferle ilgilide şöyle dedi: "Kampta önemli bir sakatlık olmadı. Burada oldu. Bizim de ne olursa olsun olarak sol bek transferini bitirmemizi gerekiyordu. Tek sakat yerimiz orasıydı. Dua ediyorum bir şey olmasın diye. Çok üstünde durdum. Bir an önce alalım diye. Bizim için sıkıntı oldu. Bir iki transferimiz var acil olarak gelmesi gerekiyor''
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:07
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