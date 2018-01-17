Acil transfer gerekiyor
Çalımbay, 2. yarıda iyi oynadıklarını ama bunun yetmediğini söyledi; yönetime bir de mesaj verdi: Bir iki transferin acil gelmesi gerek
Trabzon'un hocası Rıza Çalımbay, bütün hafta üzerinde durdukları konuda başarılı olamadıklarını söyledi. Usta hoca "Gol yememiz gerekiyordu. Bütün hafta bunu koştuk. Kontrataklar gelebileceklerini söyledik. Beklemediğimiz anda gol yedik" dedi. İkinci yarıda daha baskılı oynadıklarının altını çizen bordo-mavili çalıştırıcı, "Son vuruşlarda şansızdık ve dikkatli olmamız gerekiyordu. Bir iki pozisyon hariç ikinci yarı kazanmak için oynadık. Neticede bu iş skor işi telafi etmek istiyorsak 3 golü bulmak gerekiyordu" ifadesini kullandı. Çalımbay, sakatlık ve transferle ilgilide şöyle dedi: "Kampta önemli bir sakatlık olmadı. Burada oldu. Bizim de ne olursa olsun Trabzonspor olarak sol bek transferini bitirmemizi gerekiyordu. Tek sakat yerimiz orasıydı. Dua ediyorum bir şey olmasın diye. Çok üstünde durdum. Bir an önce alalım diye. Bizim için sıkıntı oldu. Bir iki transferimiz var acil olarak gelmesi gerekiyor''
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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10 bin euro ödememek için gönderildi! Şimdi...
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Aydın Bizimkilere sorsan futbol bizden sorulur :)
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Trabzonspor yeni yıldızlarına kavuşuyor
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Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
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Ümit Özat’tan olaylar hakkında açıklama
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fatih dikmeci sen iyi adamsın ümit
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