4 isim milli takımda
Bordo-mavililerin Antalya kampında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Arda Akbulut, U17 Milli Takımı'na davet edildi.
Akbulut, U17'lerin kamp yaptığı Manavgat'ta bulunan otele gitti. Arda için "Uzun yıllar kaleyi korur" yorumları yapılıyor. Trabzonsporlu İsmail Cem Kara, Yaser ve Hakan Yeşil de U17 Milli Takımı'na davet edildi.
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Larin transferinde flaş gelişme! Orlando'dan yanıt
Toplam 5
Yorum
titi sonunda istediğim adam geldi
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Arda Turan İstanbul'da
Toplam 4
Yorum
imparator arda :))) fatih terim gs de diye gelmeyen arda adı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu nda maça çıkıcak nasıl fıkra ama. hayırlı olsun :) :) :) :) :)
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Cenk Tosun'un ilk maçında Everton kaybetti
Toplam 3
Yorum
sami kaybetmedi, dagildi, Evertonun parasi cope gitti,
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