4 isim milli takımda

Bordo-mavililerin Antalya kampında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Arda Akbulut, U17 Milli Takımı'na davet edildi.

Akbulut, U17'lerin kamp yaptığı Manavgat'ta bulunan otele gitti. Arda için "Uzun yıllar kaleyi korur" yorumları yapılıyor. Trabzonsporlu İsmail Cem Kara, Yaser ve Hakan Yeşil de U17 Milli Takımı'na davet edildi.