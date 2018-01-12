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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Fırtına zirvede

    Fırtına zirvede
    FIRTINA, altyapı oyuncularına en fazla süre veren Süper Lig takımı oldu. Bordo-mavili ekipte, altyapıdan yetişen Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, ve Uğurcan Çakır toplam 2926 dakika süre aldı. Yusuf 3, Abdülkadir ise 1 gollük performans ile katkı yaptı
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:34
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