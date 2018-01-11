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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Uğur’a yeşil, 3 isme kırmızı

    Uğur’a yeşil, 3 isme kırmızı
    Takviye için harıl harıl çalışan 'da 'iç harekat' planı da şekillendi. Başkan Muharrem Usta ile Rıza Çalımbay arasında Antalya'da yapılan transfer zirvesinde yol haritası belirlendi. Stoper 'un sözleşmesinin uzatılması kararlaştırılırken, N'Doye, Pereira ve Durica için sezon sonu beklenecek. Uğur önümüzdeki günlerde 2 yıllık imza atacak.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:13
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