 Trabzon’a gel Salibur – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Trabzon’a gel Salibur

    Trabzon’a gel Salibur
    Sezon başında sosyal medya üzerinden Kucka'ya yaptıkları çağrılarla transferde büyük rol oynayan bordo-mavili taraftarlar bu kez Fransız oyuncu Yannis Salibur için, "Come to , Trabzon'a gel Salibur" diye bir çok mesaj attı. Sezon başı Kucka'ya 'Trabzon!' diye bağırtan bordo-mavili taraftarlar Fransız yıldız için de kolları sıvamış durumda. Guingamp takımında forma giyen ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 26 yaşındaki sağ kanat, bu sezon 13 maçta 2 gol kaydetti.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:54
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