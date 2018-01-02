 Hedef Türkiye Kupası – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Hedef Türkiye Kupası

    Hedef Türkiye Kupası

    : Kupayı istiyoruz ve bu takım mutlaka hak ettiği yere yükselecektir

    Karadeniz ekibinin teknik direktörü , camianın beklentilerine karşılık vermeyi ve takımı daha yukarıya taşımayı arzuladıklarını belirterek, "Birlik ve beraberlik içerisinde bu büyük camia layık olduğu seviyeye mutlaka ama mutlaka yükselecektir" dedi. Oynadıkları tüm karşılaşmaların final havasında geçtiğini ifade eden deneyimli hoca, "Çünkü her bir puan bizim için çok kritik, alacağımız her galibiyet bizi bir anda yukarıya taşıyabilecek seviyedeydi. Ligde olduğu gibi Türkiye Kupası'nda da benzer bir motivasyon kaynağımız vardı. Biz kupayı almak istiyoruz. , tarihi boyunca iddianın; kendine güvenin ve inancın takımı olmuştur" diye konuştu.

    BEKLENTİLERİ KARŞILAYACAĞIZ
    Ligin ikinci yarısında telafisi olmayan maçlar oynayacaklarına dikkat çeken Çalımbay, "Camianın beklentilerine karşılık vermek, takımımızı daha yukarıya taşımak istiyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu büyük camia layık olduğu seviyeye mutlaka yükselecektir. Tüm ailesine ve ülkemize huzur dolu bir yeni yıl diliyorum" dedi.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:54
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