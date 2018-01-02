Hedef Türkiye Kupası
Rıza Çalımbay: Kupayı istiyoruz ve bu takım mutlaka hak ettiği yere yükselecektir
BEKLENTİLERİ KARŞILAYACAĞIZ
Ligin ikinci yarısında telafisi olmayan maçlar oynayacaklarına dikkat çeken Çalımbay, "Camianın beklentilerine karşılık vermek, takımımızı daha yukarıya taşımak istiyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu büyük camia layık olduğu seviyeye mutlaka yükselecektir. Tüm Trabzonspor ailesine ve ülkemize huzur dolu bir yeni yıl diliyorum" dedi.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 22:54
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Terim istedi! Devre arası geliyor
Toplam 14
Yorum
metinn ne gunlere kaldik bal yapmayan 2.böcek hakan balta gibi ne akar ne kokar bunu biz biliyoruz ama terim yine sapkadan tavsan cikarma pesinde
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Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı
Toplam 5
Yorum
fatih dikmeci bu açıklama görüşüldüğünün kanıtıdır. fatih terim delikanlıdırrrri çık açıkla. ne zaman görüştün. gs alanya maçından öncemiiiiiiiiii
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Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı
Toplam 5
Yorum
metinn ne olmus yani oyuncu gelmek istiyor mu istemiyor mu diye sormayacaklar mi neticede sözlesmeli oyuncunuz konu GS olunca biyerlerinizebatanNe
Hedef Türkiye Kupası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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