Uğur pereira tamam

Karadeniz ekibi iç transferde sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek 33 yaşındaki Portekizli sağ bek Joao Pereira ve 29 yaşındaki stoper Uğur Demirok ile yaptığı görüşmeleri olumlu sonuçlandırdı. Her iki oyuncu da kendilerine yapılan sözleşme uzatma teklifini kabul ederken, maddi konularda çok küçük pürüzler kaldı. Uğur ve Pereira ile dış transfer çalışmaları olumlu sonuçlandırıldıktan sonra masaya oturulacağı ve en az 1'er yıllık daha yeni sözleşme imzalanacağı ifade edildi.