 Turu geçeriz – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    Turu geçeriz

    Turu geçeriz
    Ziraat son 16 turu ilk maçında 'a 1-0 yenilen 'da futbolcular kupa rövanşı için iddialı. Castillo, "Birçok pozisyonumuz vardı. Özellikle ikinci yarıda çok gol pozisyonuna girdik. Bunun ikinci maçı da var. Elimizden geleni yaparak turu geçen taraf olacağız. Büyük şanssızlık yaşadık" diye konuştu. Esteban da "İkinci maç farklı olacak ve gerekli skoru alacağız. Türkiye Kupası'nı bu sezon kazanmak istiyoruz" ifadesini kullandı.
    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:04
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