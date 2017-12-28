Fırtına'ya Jamaikalı sol bek
Trabzonspor, New York Red Bulls forması giyen Jamaikalı oyuncu Kemar Lawrence'i gündemine aldığı öne sürüldü.
Ligin devre arasında kadrosunda mini bir revizyona gitmeyi planlayan Trabzonspor'un gündemindeki isimlerden birinin de New York Red Bulls forması giyen Jamaikalı oyuncu Kemar Lawrence olduğu iddia edildi.
Bu sezon 35 maçta forma giyen Jameikalı sol bekin menajer Sezer Özkan tarafından bordo-mavili kulübe önerildiği belirtilirken teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Mas'ın durumuna göre sol bek konusunu ele alacağı ifade edildi.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:58
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Muharrem Usta'dan yeni yıl temennisi
Toplam 2
Yorum
6128 olcay kucka sosa sadece boyları var.ne çalım atıyorlar ne top sürüyorlar hiç incelik yok.konyalılar bastı çalımı bize.hiç iyi değiliz.
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Yok artık Van Persie!
Toplam 6
Yorum
TARAFTAR Yıllık 22 trilyon lira alıyor bu adam yattığı yerden , sakat adamı transfer eden kimse cebinden bu parayı ödesin günah yav.
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RvP olay iddiaya cevap verdi
Toplam 3
Yorum
tiger türk lirası 20milyon tl onu da yazın fatih terimin maaşını hep yazdınız
Fırtına'ya Jamaikalı sol bek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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