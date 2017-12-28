 Fırtına'ya Jamaikalı sol bek – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Fırtına'ya Jamaikalı sol bek

    Fırtına'ya Jamaikalı sol bek

    , forması giyen Jamaikalı oyuncu 'i gündemine aldığı öne sürüldü.

    Ligin devre arasında kadrosunda mini bir revizyona gitmeyi planlayan 'un gündemindeki isimlerden birinin de forması giyen Jamaikalı oyuncu olduğu iddia edildi.

    Bu sezon 35 maçta forma giyen Jameikalı sol bekin menajer Sezer Özkan tarafından bordo-mavili kulübe önerildiği belirtilirken teknik direktör 'ın Mas'ın durumuna göre sol bek konusunu ele alacağı ifade edildi.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:58
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