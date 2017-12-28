Fırtına'ya Jamaikalı sol bek

Ligin devre arasında kadrosunda mini bir revizyona gitmeyi planlayan Trabzonspor'un gündemindeki isimlerden birinin de New York Red Bulls forması giyen Jamaikalı oyuncu Kemar Lawrence olduğu iddia edildi.

Bu sezon 35 maçta forma giyen Jameikalı sol bekin menajer Sezer Özkan tarafından bordo-mavili kulübe önerildiği belirtilirken teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Mas'ın durumuna göre sol bek konusunu ele alacağı ifade edildi.