 Trabzon, Karabük'e konuk oluyor – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Trabzon, Karabük'e konuk oluyor

    Trabzon, Karabük'e konuk oluyor

    Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor, yarın Karabük'te yapacakları maçla lig tarihinde 19. kez karşı karşıya gelecek.

    Ligde iki takım arasında oynanan 18 maçta bordo-mavililerin rakibi karşısında galibiyetlerde 10-4 üstünlüğü bulunuyor, 4 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

    Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakip fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde 19 gol gördü.

    Karabük'teki maçlar
    Trabzonspor, Kardemir Karabükspor karşısında deplasmanda oynadığı son 9 maçta 2 galibiyet aldı. 4 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 maçı da kaybetti.

    En son 2010-2011 sezonunun son haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup eden bordo-mavililer, rakibi karşısında son 5 sezonda 3 kez yenildi, 2 defa berabere kalarak galip gelemedi.

    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:06
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