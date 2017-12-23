Trabzon, Karabük'e konuk oluyor
Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor, yarın Karabük'te yapacakları maçla lig tarihinde 19. kez karşı karşıya gelecek.
Ligde iki takım arasında oynanan 18 maçta bordo-mavililerin rakibi karşısında galibiyetlerde 10-4 üstünlüğü bulunuyor, 4 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakip fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde 19 gol gördü.
Karabük'teki maçlar
Trabzonspor, Kardemir Karabükspor karşısında deplasmanda oynadığı son 9 maçta 2 galibiyet aldı. 4 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 maçı da kaybetti.
En son 2010-2011 sezonunun son haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup eden bordo-mavililer, rakibi karşısında son 5 sezonda 3 kez yenildi, 2 defa berabere kalarak galip gelemedi.
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:06
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adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
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