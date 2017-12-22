 ''Kapris çekemem'' – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    ''Kapris çekemem''

    ''Kapris çekemem''

    Rıza Çalımbay mutsuz olan oyunculara rest çekti “Çalışmayan, kafasında başka bir şey olan oyuncuyla çalışmak istemiyorum. Kimsenin kulübede suratsızlığını çekemem. İkinci yarıya sorunsuz şekilde girmemiz şart”

    Rıza Çalımbay, Kardemir Karabükspor maçı öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlendiği haftalık değerlendirme toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Çalımbay, her şeyden önce taraftarın gurur duyacağı, sahaya çıktığı zaman mücadele eden, her şeyini sahada ortaya koyan bir takım oluşturma düşüncesinde olduklarını belirterek, "Çalışmayan, kafasında başka bir şey olan oyuncuyla çalışmak, takımda görmek istemiyorum. Hakemin son düdüğüne kadar mücadele eden takım istiyorum. Bunu sağlamak için sezon başı gelmek, takımı kurmak gerekiyor. Hazırlık dönemini çok iyi şekilde yapmak gerekiyor. Baktığımız zaman son 8 haftanın lideriyiz. Mükemmel grafik çizdik. Güzel bir şey yakaladık ama önemli olan sonuna getirmek" dedi.

    MEMNUN DEĞİLSE AYRILIR
    Takımdan ayrılmak isteyen oyuncuya izin verebileceklerini kaydeden deneyimli teknik adam, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Oyuncularımla konuştum. Bu kadronun geniş olduğunu, bazılarının yedek kalabileceklerini söyledim. Burada memnun olmayan arkadaşlar devre arası ayrılabilirler. Şunu hepimizin bilmemiz gerekiyor. İkinci yarısı telafisi olmayan maçlar olacak. Kimsenin kaprisini, davranışını, kulübede suratsızlığını çekecek durumda değiliz. Biz Trabzonspor olarak varımızı yoğumuzu ikinci yarı ortaya koyacağız. Şu ana kadar başardık, inşallah Kardemir Karabükspor maçını da kazanırsak müthiş bir şey olur. İkinci yarı yeni lig başlıyor. Burada taraftara, yönetime, kafa yapısı iyi olan futbolculara ihtiyaç var. Bizim koşmayacak, mücadele etmeyecek, kafası burada olmayacak oyunculara ihtiyacımız yok. Sorunsuz şekilde ikinci yarıya girmek istiyoruz, bizim için ikinci yarı bambaşka olacak."

    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:51
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