''Kapris çekemem''

Rıza Çalımbay,maçıöncesi'nde düzenlendiğihaftalık değerlendirmetoplantısında önemli açıklamalaryaptı., herşeyden önce taraftarın gururduyacağı, sahaya çıktığızaman mücadele eden, herşeyini sahada ortaya koyanbir takım oluşturma düşüncesindeolduklarını belirterek,. Hakeminson düdüğüne kadar mücadeleeden takım istiyorum.Bunu sağlamak için sezonbaşı gelmek, takımı kurmakgerekiyor. Hazırlık döneminiçok iyi şekilde yapmak gerekiyor.Baktığımız zaman son8 haftanın lideriyiz.Güzel birşey yakaladık ama önemliolan sonuna getirmek" dedi.Takımdanayrılmak isteyen oyuncuya izin verebileceklerini kaydeden deneyimli teknik adam, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Oyuncularımla konuştum. Bu kadronun geniş olduğunu, bazılarının. Burada memnun olmayan arkadaşlar devre arası ayrılabilirler. Şunu hepimizin bilmemiz gerekiyor. İkinci yarısı telafisi olmayan maçlar olacak.Biz Trabzonspor olarak varımızı yoğumuzu ikinci yarı ortaya koyacağız. Şu ana kadar başardık, inşallahmaçını da kazanırsak müthiş bir şey olur.Burada taraftara, yönetime, kafa yapısı iyi olan futbolculara ihtiyaç var. Bizim koşmayacak, mücadele etmeyecek, kafası burada olmayacak oyunculara ihtiyacımız yok.bizim için ikinci yarı bambaşka olacak."