''Kapris çekemem''
Rıza Çalımbay mutsuz olan oyunculara rest çekti “Çalışmayan, kafasında başka bir şey olan oyuncuyla çalışmak istemiyorum. Kimsenin kulübede suratsızlığını çekemem. İkinci yarıya sorunsuz şekilde girmemiz şart”
MEMNUN DEĞİLSE AYRILIR
Takımdan ayrılmak isteyen oyuncuya izin verebileceklerini kaydeden deneyimli teknik adam, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Oyuncularımla konuştum. Bu kadronun geniş olduğunu, bazılarının yedek kalabileceklerini söyledim. Burada memnun olmayan arkadaşlar devre arası ayrılabilirler. Şunu hepimizin bilmemiz gerekiyor. İkinci yarısı telafisi olmayan maçlar olacak. Kimsenin kaprisini, davranışını, kulübede suratsızlığını çekecek durumda değiliz. Biz Trabzonspor olarak varımızı yoğumuzu ikinci yarı ortaya koyacağız. Şu ana kadar başardık, inşallah Kardemir Karabükspor maçını da kazanırsak müthiş bir şey olur. İkinci yarı yeni lig başlıyor. Burada taraftara, yönetime, kafa yapısı iyi olan futbolculara ihtiyaç var. Bizim koşmayacak, mücadele etmeyecek, kafası burada olmayacak oyunculara ihtiyacımız yok. Sorunsuz şekilde ikinci yarıya girmek istiyoruz, bizim için ikinci yarı bambaşka olacak."
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:51
-
Domagoj Vida Beşiktaş'a
Toplam 16
Yorum
hayri gülle Sen şampiyonlar liginde 10 kişi 6 gol yiyorsan sorun burdadır hakemler hata yapar ve yapacaktır.
-
Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 19
Yorum
vatandas Bizim KAHVEDE, teklif yaptı gibi bozuk TÜRKÇE konuşana çay bile getirmezler..
-
Fatih Terim'e tavır!
Toplam 3
Yorum
taraftar Galatasaray'da son sözü LİSE söyler.Elemanlar değil.
''Kapris çekemem'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.