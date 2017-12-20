Yarışta biz de varız
Asbaşkan Çubukçu “Zirve yarışının içerisindeyiz” derken, genel sekreter Meriç “Samimiyet başarıyı getirdi... Ama şampiyonluk söyleminde bulunmak için çok erken” yorumunu yaptı
SAMİMİYET BAŞARIYI GETİRDİ
Genel sekreter Gençağa Meriç de "Sezona oldukça umutlu başlamıştık ancak yaşanan süreç ortada. Şu an için ise samimi bir şekilde çalışan, oyuncularla iletişimi güçlü olan bir hocamız var. Hocanın samimiyeti, futbolculara ve camiaya yaklaşımı bu sonuçların alınmasında oldukça etkili oldu. Ancak şu an aldığımız sonuçlardan sonra şampiyonluk ifadesini kullanmayacağız. Bunun için henüz çok erken" dedi.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:17
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gsx seneye adam 33 oluyo gerek yok asamoahı istiyoruz daha genc ve daha yönlü bi oyuncu
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gsx bravo ultraslan çok doğru ve mantıklı bi açıklama olmus umarım mesaj alınmıştır
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tolga al sana 3 defans tudor sag bek stoper maicon orta da denayer sol bek ahmet çalık tavşandan sana ne çıktı tudor onu söyle aldınmı 3 ün 1 ni
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