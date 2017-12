Yarışta biz de varız

Asbaşkan Çubukçu “Zirve yarışının içerisindeyiz” derken, genel sekreter Meriç “Samimiyet başarıyı getirdi... Ama şampiyonluk söyleminde bulunmak için çok erken” yorumunu yaptı

Trabzonspor yönetimi, teknik direktörlük koltuğuna Rıza Çalımbay'ı getirmenin rahatlığı ile ikinci yarının planlamasına başladı. 54 yaşındaki başarılı hoca ile yapılan görüşmeler sonucunda savunmaya iki takviye arayışına giren yönetim, Ersun Yanal döneminden sonra yaşanan değişimi ise "Samimiyet" olarak yorumladı. Asbaşkan Ahmet Çubukçu, kötü günlerin artık geride kalmaya başladığını belirterek, "Şu an için çok büyük bir iş başarmadık. Sadece bir galibiyet serisi yakaladık ve bunun devamını getirmek istiyoruz. Ancak sahada bir takım bütünlüğünün oluştuğunu söyleyebilirim. Zirve yarışında artık biz de varız. Kazanmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.



SAMİMİYET BAŞARIYI GETİRDİ

Genel sekreter Gençağa Meriç de "Sezona oldukça umutlu başlamıştık ancak yaşanan süreç ortada. Şu an için ise samimi bir şekilde çalışan, oyuncularla iletişimi güçlü olan bir hocamız var. Hocanın samimiyeti, futbolculara ve camiaya yaklaşımı bu sonuçların alınmasında oldukça etkili oldu. Ancak şu an aldığımız sonuçlardan sonra şampiyonluk ifadesini kullanmayacağız. Bunun için henüz çok erken" dedi.