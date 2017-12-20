Trabzonspor'da savunma sevinci

Bordo mavili takımda stoper oyuncuları Jan Durica ligin 14'üncü haftasındaki Antalyaspor maçında, Mustafa Akbaş ise 15'inci haftadaki Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalmıştı. Ligde oynanan son 2 maçta da stoper sıkıntısı yaşayan, 16'ncı haftadaki Bursaspor maçına ise yedek kulübesinde tek savunma oyuncusu sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi ile çıkan Trabzonspor'da, iki stoper oyuncusunun takıma dönmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.



SAVUNMA KURGUSU DEĞİŞİYOR

Bordo mavili takımda ayrıca stoper oyuncusu Uğur Demirok'ta Bursaspor mücadelesinde gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşerken, Mustafa Akbaş ile Jan Durica'nın takımla birlikte çalışmalara başlaması teknik direktör Rıza Çalımbay'ın elini güçlendirdi. Uğur'un cezalı olması nedeniyle savunma kurgusunda zorunlu değişiklik yapacak olan deneyimli teknik adamın, Durica ve Mustafa ikilisinden birine hafta sonu oynanacak Kardemir Karabükspor karşılaşmasında forma verebileceği öğrenildi.



