Onur: Tesadüf değil

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın en büyük yardımcılarından biri kaptan Onur, son haftalardaki çıkış ile ilgili iddialı açıklamalar yaptı. Milli eldiven, "Bu çıkış kesinlikle tesadüf değil. Aldığımız galibiyetlerde herkesin payı var. Taraftar bizi canlı tuttu. Galibiyetlerimiz devam edecek" diye konuştu.