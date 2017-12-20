 Onur: Tesadüf değil – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    Onur: Tesadüf değil

    Onur: Tesadüf değil
    Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın en büyük yardımcılarından biri kaptan Onur, son haftalardaki çıkış ile ilgili iddialı açıklamalar yaptı. Milli eldiven, "Bu çıkış kesinlikle tesadüf değil. Aldığımız galibiyetlerde herkesin payı var. Taraftar bizi canlı tuttu. Galibiyetlerimiz devam edecek" diye konuştu.
    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:18
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