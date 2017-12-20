F.Bahçe ile rekor

İkinci devrenin ikinci haftasında ezeli rakibini ağırlayacak olan Trabzonspor, Medical Park’ta 41 bin kişilik şov yapmayı amaçlıyor

Bursaspor maçında 35 bin taraftarın desteğini alarak bu maçı kayıpsız atlatan ve evinde seyirci rekorunu kıran Trabzonspor'da taraftarlar, şimdiden Fenerbahçe derbisini beklemeye başladı. Pazar günü Kardemir Karabükspor'a konuk olacak Karadeniz ekibi, ikinci yarının ilk maçında Atiker Konyaspor deplasmanına gidecek. 2 maçlık aranın ardından 19. haftada evine dönecek olan bordomavililer, ezeli rakibi F.Bahçe'yi ağırlayacak. F.Bahçe derbisinde sahasını tamamen doldurmayı planlayan Trabzonspor, bu karşılaşmadan hem 3 puan hem ciddi gelir bekliyor.