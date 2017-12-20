2010-11 ruhu
Burak: Takımda şu anda 2010-11 sezonundaki hava var. Her şey yolunda
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:29
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Filipe Luis'den G.Saray'a mesaj
Toplam 1
Yorum
gsx seneye adam 33 oluyo gerek yok asamoahı istiyoruz daha genc ve daha yönlü bi oyuncu
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UltrAslan açıkladı! "Fatih Terim'i istiyoruz"
Toplam 2
Yorum
gsx bravo ultraslan çok doğru ve mantıklı bi açıklama olmus umarım mesaj alınmıştır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 3
Yorum
tolga al sana 3 defans tudor sag bek stoper maicon orta da denayer sol bek ahmet çalık tavşandan sana ne çıktı tudor onu söyle aldınmı 3 ün 1 ni
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