Trabzonspor başantrenör Markovski ile yollarını ayırdı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 11'inci haftasında bugün sahasında Demir İnşaat Büyükçekmece'ye 113-105 mağlup olan Trabzonspor'da başantrenör Zare Markovski ile yollar ayrıldı.
Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Başantrenör Zare Markovski ile yollarını ayırdı. Zare Markovski'ye Trabzonspor'a katkılarından dolayı teşekkür eder, hayatının bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" ifadesine yer verildi.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:26
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Şenol Güneş gol sıkıntısına çareyi buldu!
Toplam 2
Yorum
sadullah negrado, cenk ten iyi ama şenol takıntısı işi bozuyor, ayrıca şenol taktiksyen falan değil maçı okuyamıyor hikaye okuyor,
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‘Hentbolda mı?..’
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taraftar G.S YÖNETİMİNİN ERKEK BASKETBOLA YAPTIĞI İHANETTİR,BUNU ASLA UNUTMAYACAĞIZ
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F.Bahçe'den flaş Vida açıklaması!
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Açıklama doyurucu degil ! Haberi yapan kuruluş belliyken, niye kaynagını araştırmıyor, gerekirse iftiradan mahkemeye vermiyorsun ?
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