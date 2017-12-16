 Trabzonspor başantrenör Markovski ile yollarını ayırdı – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    Trabzonspor başantrenör Markovski ile yollarını ayırdı

    Trabzonspor başantrenör Markovski ile yollarını ayırdı

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 11'inci haftasında bugün sahasında Demir İnşaat Büyükçekmece'ye 113-105 mağlup olan Trabzonspor'da başantrenör Zare Markovski ile yollar ayrıldı.

    Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Başantrenör Zare Markovski ile yollarını ayırdı. Zare Markovski'ye Trabzonspor'a katkılarından dolayı teşekkür eder, hayatının bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" ifadesine yer verildi.

    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:26
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