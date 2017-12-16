Trabzonspor başantrenör Markovski ile yollarını ayırdı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 11'inci haftasında bugün sahasında Demir İnşaat Büyükçekmece'ye 113-105 mağlup olan Trabzonspor'da başantrenör Zare Markovski ile yollar ayrıldı.



Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Başantrenör Zare Markovski ile yollarını ayırdı. Zare Markovski'ye Trabzonspor'a katkılarından dolayı teşekkür eder, hayatının bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" ifadesine yer verildi.